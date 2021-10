Médiature…Moussa Taye conteste la nomination du juge Kandji

Non, Monsieur Kandji, vous ne serez pas mon médiateur !

J’apprends dans la presse en ligne votre installation après votre nomination au poste de médiateur de la république (ah enfin, devrais-je dire). Rien de nouveau sous le soleil de Dakar car toute l’opinion publique savait déjà que le bureau de la présidence n’était qu’une salle d’attente…

Monsieur Kandji,

Je n’ai pas la prétention de vous juger. Mais, je suis libre de contester votre nomination, après bien sûr, avoir constaté vos pratiques. Peut-être que vous avez été un bon juge. On en trouve toujours d’ailleurs de bons juges…Cependant, personnellement, j’ai découvert lors du procès en appel de l’affaire de la caisse d’avance un homme pressé, (vous aviez bâclé les travaux), un magistrat intolérant (par trois reprises, vous aviez évacué la salle), un manque d’autorité (échanges de propos graves et gênants avec des avocats).

Et pourtant, vous êtes d’un commerce facile, un homme affectueux même (j’ai été votre étudiant) mais vous me semblez trop inféodé à l’Exécutif pour avoir la hauteur nécessaire, le détachement utile et l’autorité requise pour jouer votre rôle de médiateur. D’autant plus que votre nomination semble être une récompense pour services rendus dans l’affaire de la caisse d’avance. Telle est ma conviction. C’est pourquoi, je suis au regret de vous dire que vous ne serez pas mon médiateur. Peut-être que vous n’en avez cure mais c’est le point de vue d’un citoyen pour qui le médiateur doit être un protecteur.

Moussa Taye