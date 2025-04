Mendicité des talibés…«un fléau national à combattre», selon…

MENDICITE DES TALIBES, un fléau national à combattre par nous tous sans exception aucune.

Motivation : Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 1. Par le Temps ! 2. L’homme est certes, en perdition, 3. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance. Source : Saint Coran Sourate 103 Le Temps. Base d’appui et de repaire :

Mr Ousmane Sonko Premier Ministre du Sénégal sur la mendicité des enfants au Sénégal : «Ce fléau est devenu insoutenable. Il faut l’éradiquer. Ce ne sont pas seulement des enfants qui mendient, mais leur exposition aux carrefours, vêtus de haillons pour tendre la main, est inacceptable. Rien ne peut justifier cela». Source : 24 Heures n° 2373 Lundi 14 Avril 2025 page 6.

Les statistiques de la honte :

Nous sommes interpellés dans notre conscience collective. Les résultats d’une importante étude sur la « mendicité des enfants dans la région de Dakar » ont été rendus publics. Ce rapport qui est une « représentation qualitative et non quantitative » de cette couche de la société informe que plus de 7 600 personnes sont concernées par ce phénomène. La palme revient au département de Dakar où plus de 2 200 enfants-mendiants sont recensés. Soit 30 % de cette population.

Dans les statistiques, la moyenne d’âge de ces jeunes « dans l’ensemble se situe autour de 11 ans » et les garçons représentent la quasi-totalité des enfants et « les filles ne sont que très marginalement concernées ». Mieux encore, ces études montrent que 90% de ces enfants mendiants sont des talibés et que 95%, sont originaire d’autres régions du Sénégal ou des pays limitrophes. Les régions de Kaolack et Kolda où « la pauvreté est très répandue » pourvoient le plus grand nombre de ces enfants mendiants, « surtout les talibés » fait remarquer le rapport qui précise que « les mendiants non-talibés, par contre, proviennent surtout de la région de Dakar ». Un grand nombre de talibés sont aujourd’hui issus du trafic d’enfant organisés par de faux marabouts plus motivés par l’enrichissement personnel que par l’éducation des jeunes. Ces marabouts charlatans créent de nombreux daaras en périphérie des grandes villes pour organiser l’exploitation des enfants en recrutant de très jeunes enfants supposés être plus rentables car plus attendrissants lorsqu’ils mendient.

Certains parents acceptent cette exploitation et peuvent recevoir 10 000 F CFA par mois en contrepartie. Malgré une volonté politique l’Etat qui, avait ordonné le retrait des enfants dans les rues de Dakar, les enfants-talibés squattent encore les coins et recoins de la capitale sénégalaise.

Parcours pénible et inlassable au quotidien du jeune talibé :

Dans les rues de Dakar, ils sont une présence que l’habitude a rendue invisible. En haillons, la peau boursouflée par la gale, une boîte de concentré de tomates vide aux pieds pour recueillir l’aumône, ils sont les « talibés », ces enfants mendiants affiliés pour la plupart à une daara, une pension coranique. Cette mendicité est déplorable. Elle constitue une corvée pour cette couche de la population vulnérable donc à protéger et se situe aux antipodes des droits des enfants. Ces innocents sont poussés par leur marabout, c’est-à-dire celui qui enseigne le Coran, certains enfants sont obligés de faire l’aumône dans les rues de Dakar, capitale du Sénégal.

Une situation qui divise l’opinion publique car beaucoup de ces talibés vivent dans des conditions déplorables. Ils sont souvent maltraités et écartés du système scolaire. Ce qui permet les talibés de prendre quartier tous les jours dans les rues de Dakar. L’image fait désormais partie du décor de la capitale sénégalaise et de plusieurs villes du pays. Un pot à la main, quelques fois vêtus de haillons, les pieds nus, ils se déplacent en petits groupes à la recherche de leur pitance.

Conditions de vie des talibés :

La majorité des talibés vivent dans des conditions très précaires et fort déplorables. Ils sont logés en surnombre dans des maisons délabrées où l’accès à l’eau, l’électricité, la santé et la nourriture est souvent difficile. Les sévices corporels et abus sexuels sont courants et touchent aussi les filles. Il arrive fréquemment que les enfants soient sévèrement battus par leur maître parce qu’ils n’ont pas ramené la somme d’argent fixée par ce dernier. Pour arrêter cette pratique qui gangrène la vie des enfants dans la capitale sénégalaise, le CLUB SOXNA attire annuellement sur la problématique ENSEMBLE CONTRE LA MENDICITE DES TALIBES. A cette question sociétale lancinante, tuante, désagréable, nous sommes tous interpelés pour trouver les meilleures mesures de toute nature bienfaisante. Nos enfants constituent l’avenir du Sénégal, ils sont les futurs acteurs et bénéficiaires de la Vision Sénégal 2050. C’est une cause humanitaire nationale que d’éliminer ce spectacle odieux qu’est la mendicité de nos enfants talibés. En ligne de mire le binôme Diomaye-Sonko.

SERIGNE SALIOU FALL, Personne Morale de la Daara Ligguey Jaamu Yalla et du Club Soxna. Association féminine organisatrice de la journée nationale du talibé 20 Avril au terrain acapes, sous le thème : «STOP A LA MENDICITE DES TALIBES DANS LES RUES !». consultantssfall@gmail.com