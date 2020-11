Mobilisation autour du Président : L’ADAE/J répond à l’appel de Boun Abdallah Dione

Le Secrétariat national du parti ADAE/J s’est réuni ce Dimanche 8 Novembre 2020 à son siège sis à Guédiawaye Wakhinane Nimzatt sous la présidence de son Secrétaire Général national maître Diaraf SOW afin de s’exprimer sur la situation nationale et internationale.

Sur le plan national, ADAE/J félicite le Président Macky Sall pour le Gouvernement d’ouverture mis en place lors du dernier remaniement. Le parti ADAE/J souhaite les bienvenus dans le grand parti présidentiel aux partis Rewmi, PLD/ Suxali dirigés par le Président Idrissa Seck et le Président Oumar SARR et souhaite pleine réussite aux nouveaux Ministres sans exception, dans leurs nouvelles missions à eux confiées par la République.

Le parti ADAE/J remercie les Ministres non reconduits pour les services rendus à la nation et les encourage à rester serrés et mobilisés derrière le Président Macky Sall comme demandé par l’ex Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Le parti ADAE/J invite les autres opposants comme Elhadji Malick Gackou, Khalif Ababacar SALL entre autres à venir répondre à l’appel à l’unité nationale au moment où le Sénégal a besoin de tous ses fils et filles pour relever les grands défis du moment dans un monde marqué par une crise sanitaire et financière profonde.

Le parti ADAE/J demande aux responsables membres de la grande coalition présidentielle de s’ouvrir aux nouveaux alliés venus renforcer la coalition et de bien les accueillir car étant venus pour se mettre au service de la République pour un Sénégal uni et fort.

Le parti ADAE/J exprime son entière satisfaction et félicite Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne pour les services rendus à la nation sénégalaise derrière le Président Macky Sall.

Le parti ADAE/J et son Secrétaire Général Maître Diaraf Sow expriment leur fierté totale envers cet homme de valeur qui a encré et fortifié leur engagement dans la mouvance présidentielle et derrière le Président SALL.

Le parti ADAE/J félicite ce monument de la République, cet icône de l’administration qu’est Mahammed Dionne pour leur avoir permis de mieux connaître l’homme si exceptionnel qu’est le Président Macky Sall à travers son Secrétaire Général national Maître Diaraf Sow qu’il félicite de passage pour le travail colossal abattu dans la défense des intérêts de la République et du Président Macky Sall en se déplaçant partout au Sénégal ainsi que sur les médias et sur les réseaux sociaux pour défendre le Gouvernement.

Le parti ADAE/J répond favorablement à l’appel de Mahammed Boun Abdallah à rester mobilisés derriére son Excellence le Président Macky Sall.

Enfin le parti ADAE/J s’engage à côté de tous les alliés du Président sans exception à renforcer le Président Macky Sall et à l’accompagner pour bâtir un Sénégal de paix, un Sénégal uni, solidaire, émergent et prospère.

Sur le plan international, le parti ADAE/J appelle au respect de la démocratie et à l’application stricte de la volonté des peuples.

À ce titre, ADAE/J félicite le Président Alassane Dramane Ouattara pour sa brillante réélection à la tête de la Côte d’ivoire et lui souhaite plein succès pour son nouveau mandat.

Sur ce même régistre, ADAE/J exige le respect du choix du peuple guinéen et apporte tout son soutien au Président élu Cellou Dalein Diallo qui a gagné les élections mais dont la victoire est confisquée par un CENI et une Cour Constitutionnelle à la solde du pouvoir du président Alpha Condé.

ADAE/J demande à la communauté internationale de ne pas laisser passer ce coup d’Etat constitutionnel et d’agir par tous les moyens pour remettre le pouvoir entre les mains du peuple Guinéen.

Fait pour communiqué Guédiawaye le 8 Novembre 2020

Me Diaraf SOW SG NATIONAL PARTI ADAE/J