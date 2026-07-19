Mondial 2026 : L’Espagne championne du monde

Coup de tonnerre au Metlife Stadium : l’Espagne est sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. La Roja s’est imposée face à l’Argentine (1-0) grâce à un but décisif de Ferran Torres.

Ce succès met fin au rêve de Lionel Messi, qui espérait offrir un deuxième sacre consécutif à l’Albiceleste. Mais les Espagnols, solides et inspirés, ont écrit une nouvelle page dorée de leur légende.

Avec ce triomphe, l’Espagne rejoint le cercle des grandes nations du football et confirme son retour au sommet de la scène mondiale.