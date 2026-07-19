Bassirou Diomaye Faye prend la tête de la CEDEAO

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été désigné président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à l’issue de la 69ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, tenue à Freetown, en Sierra Leone.

Cette désignation marque une nouvelle étape pour le chef de l’État sénégalais, désormais appelé à conduire les travaux de l’organisation sous-régionale dans un contexte marqué par d’importants défis sécuritaires, politiques et économiques.

Dans son intervention devant ses homologues, le président Bassirou Diomaye Faye a dressé un état des lieux de la situation de la CEDEAO. Il a reconnu les progrès économiques enregistrés par la région, tout en soulignant les vulnérabilités persistantes, notamment face à la menace terroriste, aux crises institutionnelles et aux difficultés de financement de l’organisation.

Le chef de l’État sénégalais a plaidé pour une accélération de l’opérationnalisation de la Force régionale de lutte contre le terrorisme, une meilleure mutualisation des ressources entre les États membres, un renforcement de l’autonomie financière de la CEDEAO ainsi qu’une protection accrue des populations affectées par les conflits et l’insécurité.

En acceptant la présidence en exercice de l’organisation, Bassirou Diomaye Faye a salué l’héritage de cinquante années d’intégration régionale et de solidarité entre les États ouest-africains. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre cette dynamique en l’adaptant aux réalités actuelles, avec pour priorités la sécurité collective, la stabilité institutionnelle, la souveraineté politique et économique des États membres ainsi qu’un rayonnement renforcé de l’Afrique de l’Ouest sur la scène internationale.