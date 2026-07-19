Naissance du parti de Diomaye : Le congrès constitutif fixé au 25 juillet

La coalition Diomaye Président revoit son calendrier politique en vue de la création de la nouvelle formation du chef de l’État. Le grand congrès initialement prévu le 8 août au Dakar Arena a été reporté à une date qui sera communiquée ultérieurement.

À la place, un congrès constitutif se tiendra le samedi 25 juillet, une rencontre qui marquera la naissance officielle du parti porté par le président Bassirou Diomaye Faye. C’est à cette occasion que sera dévoilée la dénomination officielle de cette nouvelle formation politique.

L’annonce a été faite par la coordonnatrice de la coalition, Aminata Touré, à l’issue d’une réunion du Conseil des leaders organisée ce dimanche dans un hôtel de Dakar.

Selon elle, l’assemblée générale constitutive débutera à 14 heures sur l’esplanade du King Fahd Palace. Cette rencontre est appelée à poser les bases de l’organisation et du fonctionnement du nouveau parti présidentiel.

À l’issue de ce congrès, les responsables prévoient d’entamer une vaste tournée à travers les différentes régions du pays afin d’installer les structures du parti et de mobiliser les militants. Quant au grand congrès populaire annoncé auparavant, il est simplement différé et son nouveau lieu ainsi que sa date seront communiqués ultérieurement.

Profitant de cette réunion, Aminata Touré a également adressé un message sans équivoque aux partis et mouvements membres de la coalition. Elle a indiqué que les composantes de Diomaye Président sont appelées à rejoindre pleinement la nouvelle formation politique, mettant fin à toute appartenance simultanée à d’autres organisations.

« Tous ceux qui sont dans la coalition Diomaye Président seront membres du nouveau parti. Plus d’un pied dans la coalition et l’autre dans ton mouvement ou parti. Tous ensemble mobilisés derrière le président Diomaye pour le porter à la victoire, c’est ça notre but », a déclaré la coordonnatrice.