Moussa Baldé : « Aucune graine n’est exportée à l’étranger »

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé et son homologue en charge de la Santé faisaient face à la presse, ce jeudi, au Building Administratif. Lors de ce face à face initié par le gouvernement, il a annoncé qu’aucune graine n’est exporté à l’étranger. Et selon lui, la campagne de commercialisation de l’arachide a été ouverte plutôt que prévue et, actuellement, des quantités d’arachides sont en train d’être conditionnées dans les champs.

Pour la question de l’exportation, le ministre a été catégorique. Il a battu l’argumentaire selon lequel des exportations ont été faites. « Aucune graine n’est exportée à l’étranger », a déclaré de façon claire et précise le ministre pour lever les amalgames.