Moustapha Diakhaté : « Khalifa Sall ne peut pas être inscrit sur les listes électorales »

Candidature de Khalifa Ababacar Sall pour les prochaines législatives : la grossière farce de yewwi askan wi

En annonçant la candidature de Khalifa Ababacar, Yewwi askan wi étale son mépris absolu vis-à-vis de la Loi électorale.

Cette déclaration à l’emporte-pièce est un outrage à la République. C’est le code électoral qui interdire et autorise la participation aux législatives.

La disqualification électorale de Khalifa Ababacar SALL ainsi que son inéligibilité découlent du code électoral consensuel de 1992, adopté avec le vote des députés du Parti socialiste et du Parti démocratique sénégalais.

Parler de la candidature de Khalifa Sall pour les prochaines législatives est une fanfaronnade.

Khalifa Ababacar Sall ne peut pas être inscrit sur les listes électorales en application du code électoral autorisant cette interdiction.

En vertu du code électoral, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

1) les individus condamnés pour crime ;

2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à UN MOIS , assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;

3) ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30 ;

4) ceux qui sont en état de contumace ;

5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;

6) ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;

7) les incapables majeurs.

Vive la République !

Vive le Sénégal !