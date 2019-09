Naufrage îlot Sarpan: Seydi Gassama…interpelle l’Etat

« Ce que nous attendons, c’est que les responsables qui sont des fonctionnaires de l’Etat qui ont mis en danger la vie de citoyens, soient punis, si la négligence a été la cause de cette catastrophe ». Telle est l’exigence formulée par le directeur exécutif d’Amnesty international/Sénégal, Seydi Gassama au lendemain du naufrage d’une pirogue au large des îles de la Madeleine, lequel a fait 4 morts et 38 rescapés selon la version officielle.

Pour le défenseur des droits de l’homme, les responsabilités doivent être situées et des sanctions être prises. Car, « Depuis un an, l’embarcation qui transporte les gens était décriée dans les réseaux sociaux. On n’a rien fait pour la changer. Une embarcation qui va en haute mer et dont le moteur tombe en panne de façon répétitive, c’est grave », fait-il constater dans le quotidien L’As de ce mercredi.

« En plus d’une enquête technique qui peut être menée par les services compétents de l’Etat, il faut des suites judiciaires à ce genre de catastrophe, exige-t-il. Si ces cas reviennent, c’est parce qu’aucune personnalité, même si l’on sait que leurs responsabilités sont engagés, n’a été poursuivie. L’Etat a même dépensé des millions de francs Cfa pour les défendre devant la justice sénégalaise », regrette Seydi Gassama. Pour lui, « Les démissions ne suffisent pas. Il faut que les gens se rendent compte que leur incurie peut les conduire en prison ».