Bignona : L’APR se réorganise et se fixe des objectifs

L’alliance pour la république (APR) de Bignona s’est réunie pour faire le suivi des activités inscrites dans son plan d’action défini à l’issue de sa précédente rencontre de remobilisation des militants.

L’objectif est clair, faire l’état des lieux, réorganiser les bases et allez à l’assaut de l’électorat pour retrouver la place de leader perdue dans le département lors de la Présidentielle au Profit de Sonko.

Abdoulaye Badji et ses camarades veulent renforcer le Président Macky Sall et l’accompagner en toute sérénité dans la réalisation des projets pour l’émergence du Sénégal. Pour cela, il faut oublier vite ce qui s’est passé lors de la présidentielle et se concentrer sur la prochaine échéance électorale que constitue les locales. Afin de conserver le contrôle de toutes les collectivités territoriales (19 communes et le département), un diagnostic profond est en train d’être fait pour qu’à l’heure des élections, il n’y ait plus de surprise

L.BADIANE pour xibaaru.sn