Ndèye Fatou Mbodj : « Je respecte Sonko, je l’apprécie, mais je ne lui dois rien. »

L’Administratrice générale du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), Ndèye Fatou Mbodj, a pris position de manière très claire dans le contexte des tensions de plus en plus visibles entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le leader de PASTEF, Ousmane Sonko.

Invitée par le journaliste Moustapha Diop dans l’émission « Moment de vérité » sur Walf TV, elle a affirmé placer « la patrie avant le parti », précisant avoir rejoint les rangs des Patriotes pour un projet de société global et non pour un homme en particulier : « J’ai sacrifié ma vie pour le projet et non pour un homme. Le jour où je tournerai le dos à Bassirou Diomaye Faye, je serai une traîtresse car il incarne le projet », a-t-elle déclaré, réaffirmant sa loyauté totale au chef de l’État.

Interrogée sur sa relation avec l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko, Mme Mbodj s’est voulue particulièrement nuancée, voire tranchante : « Je respecte Ousmane Sonko, je l’apprécie, mais je ne lui dois rien. »

Elle a par ailleurs indiqué ignorer les raisons profondes de la brouille qui secoue actuellement les deux têtes de file du régime, tout en délivrant un satisfecit appuyé au locataire du Palais : « Bassirou Diomaye Faye est un homme de paix. Il ne commet jamais de tort à quelqu’un. »

À l’image d’autres figures de la mouvance comme Fifi Diakhaté, Ndèye Fatou Mbodj se positionne d’ores et déjà comme l’une des premières militantes d’une éventuelle nouvelle formation politique qui graviterait exclusivement autour de Bassirou Diomaye Faye.

L’administratrice du FONGIP se dit totalement prête à s’y engager et anticipe déjà une reconfiguration des forces : « Nous aurons un parti Pastef bis avec les militants recyclés de Pastef. » Une déclaration forte qui confirme l’imminence d’une recomposition majeure au sein de la majorité présidentielle.