Ousmane Ibrahima Dia prend les rênes du CORED

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a tourné une nouvelle page ce jeudi 9 juillet 2026. À l’issue d’une réunion tenue à la Maison de la presse Babacar Touré, ses membres ont porté à la présidence le journaliste Ousmane Ibrahima Dia, selon un communiqué officiel.

Cette élection intervient quelques jours après l’Assemblée générale du 4 juillet, marquée par la présence du ministre de la Communication, Bacary Sarr. Les participants avaient alors validé les rapports de l’équipe sortante et élu un Directoire de treize membres pour un mandat de trois ans. La passation de services entre Mamadou Thior, président sortant, et son successeur a scellé la transition.

Le nouveau Bureau exécutif compte sept membres. À sa tête, Ousmane Ibrahima Dia, diplômé du CESTI (33e promotion) et actuel rédacteur en chef chargé de la coordination de APS Magazine. Ancien secrétaire général administratif du SYNPICS (2012-2019) et responsable de la section du syndicat à l’APS, il a également fait ses armes dans les rédactions de Le Quotidien et Le Journal au début des années 2000.

Fort de son expérience au sein de l’instance d’autorégulation, où il a occupé le poste de secrétaire général, le nouveau président entend consolider les acquis. Sa feuille de route met l’accent sur une meilleure appropriation du CORED par les professionnels des médias, le grand public et les autorités, afin de renforcer la culture de l’éthique et de la déontologie dans le paysage médiatique sénégalais.