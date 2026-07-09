Cheikhou Oumar Sy dénonce le « cabinet parallèle » de Sonko

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, fait face à une polémique après avoir nommé plusieurs anciens ministres dans son cabinet. Une série de désignations qui pousse certains à parler d’un « gouvernement parallèle ».

Parmi les critiques les plus virulentes, l’ancien député Cheikhou Oumar Sy ironise sur la composition de ce cabinet qu’il assimile à une équipe de football : « Je me demandais où était le 11e joueur », lance-t-il, avant de qualifier ces postes d’« emplois fictifs ». Selon lui, cette structure coûterait près de 200 millions de francs CFA par an aux contribuables.

Au-delà de l’humour, Sy accuse Sonko de contradictions flagrantes. Il estime que les militants de base, « ceux qui se sont réellement sacrifiés pour le Projet », ne se partageront que 100 millions de francs CFA, tandis que l’élite du mouvement bénéficierait de privilèges et de rémunérations confortables. Il rappelle également que les anciens ministres conservent leur salaire pendant six mois.

Sur Facebook, l’ancien parlementaire fustige ce qu’il considère comme une trahison des promesses de rupture : « Un mandat, mille revirements », conclut-il, résumant sa désillusion face aux pratiques du nouveau président de l’Assemblée nationale.