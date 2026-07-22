Ndiamé Sakho décrypte les paradoxes du pouvoir au Sénégal (chronique)

CHRONIQUE : Le grand renversement : Macky revient, Sonko s’expose, Diomaye arbitre – Théâtre des paradoxes

« Les États ont moins à craindre de leurs ennemis que de leurs propres contradictions. » – Montesquieu

La politique offre parfois ces instants rares où plusieurs événements, apparemment sans lien, convergent pour révéler une vérité plus profonde que chacun d’eux pris isolément. Le Sénégal semble vivre l’un de ces moments. Car ce qui se joue sous nos yeux n’est pas une simple péripétie de calendrier, mais une véritable métamorphose des équilibres, une recomposition dont les conséquences se mesureront à l’aune des prochains cycles électoraux.

En l’espace de quelques jours, un ancien Président que beaucoup disaient définitivement relégué au passé a été reçu au Palais de la République après avoir multiplié les consultations diplomatiques. Dans le même temps, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est retrouvé au cœur d’une vive controverse après ses déclarations à Touba, suscitant des réactions jusque dans les plus hautes sphères religieuses mourides. Au Parlement, la majorité issue de Pastef a renvoyé au Gouvernement le projet de loi de finances rectificative, révélant des interrogations inédites sur le fonctionnement du pouvoir. Et au sein de l’administration, le président a procédé à un vaste mouvement de nominations qui dessine les contours d’une reconquête silencieuse de l’appareil d’État. Pris séparément, ces faits alimentent la chronique politique. Ensemble, ils racontent une mutation beaucoup plus profonde : le passage d’une politique de conquête à une politique d’arbitrage.

Car le véritable événement n’est pas ce qui s’est produit ; c’est ce que ces événements disent de l’état de notre démocratie.

Le premier paradoxe : Macky Sall, du justiciable politique au candidat diplomatique

Hier encore, Macky Sall incarnait, pour les tenants de la rupture, l’ordre ancien qu’il fallait dépasser. Il était l’homme à abattre, le symbole d’un système que l’alternance de 2024 devait définitivement enterrer. Aujourd’hui, il est reçu par son successeur dans le cadre d’une démarche qui dépasse les intérêts partisans pour toucher au rayonnement diplomatique du Sénégal.

L’audience accordée par le président Bassirou Diomaye Faye ne doit pas être lue comme un simple geste de courtoisie républicaine. Elle traduit une conception exigeante de l’État : les alternances politiques ne sauraient effacer les intérêts supérieurs de la Nation. En recevant son prédécesseur, Diomaye affirme que la fonction présidentielle n’est pas la propriété d’un camp, mais l’incarnation de la continuité républicaine.

Si, comme beaucoup d’observateurs le pensent, cette rencontre contribue à consolider les chances de Macky Sall dans la course à la direction des Nations unies, alors nous assistons à une scène que peu auraient imaginée il y a encore deux ans : un pouvoir issu de la rupture qui accompagne, au nom de l’intérêt national, la candidature internationale de celui qu’il combattait hier avec la plus grande vigueur.

Ce paradoxe n’est pas une faiblesse de la démocratie. Il en est peut-être l’une des expressions les plus mûres. Comme l’écrivait Max Weber, la politique est l’art de distinguer l’éthique de conviction de l’éthique de responsabilité. Diomaye, en recevant Macky Sall, choisit résolument l’éthique de responsabilité : celle qui évalue les actes à l’aune de leurs conséquences, et non à celle des intentions. Ce choix expose, et l’on peut comprendre que certains de ses soutiens les plus fervents s’interrogent. Mais il témoigne d’une conception exigeante de la fonction présidentielle.

Le second paradoxe : Sonko, la parole qui expose plus qu’elle ne protège

C’est précisément parce que la politique est faite de paradoxes que le second mérite toute notre attention. À Touba, Ousmane Sonko entendait dénoncer ce qu’il considère comme les circuits de l’argent illicite. L’intention politique était claire : poursuivre le discours de moralisation de la vie publique qui constitue l’un des fondements du projet de Pastef.

Pourtant, la séquence a rapidement échappé à son auteur. La réaction de plusieurs personnalités religieuses, puis l’expression publique de l’indignation des autorités mourides à travers le porte-parole du Khalife général, ont déplacé le centre de gravité du débat. Dès lors, la question n’était plus seulement celle de la lutte contre la corruption. Elle devenait celle du rapport entre la parole politique et un espace religieux dont chacun mesure, au Sénégal, la portée historique, sociale et symbolique.

En démocratie, le contenu d’un discours ne suffit jamais à produire ses effets. Le lieu où il est prononcé, le moment où il intervient et les symboles qu’il mobilise participent autant de sa réception que son message lui-même. Comme le rappelait Tocqueville, « dans les sociétés démocratiques, le pouvoir moral des croyances religieuses est l’un des plus grands ressorts de l’action politique ». En heurtant ce ressort, Sonko s’expose à une décrue de sa légitimité auprès d’un électorat pourtant essentiel.

Le risque politique est donc réel. Non parce que la polémique condamnerait irrémédiablement l’ancien remier ministre, mais parce qu’elle rappelle une règle constante : les gouvernants sont jugés autant sur leur capacité à convaincre que sur leur aptitude à préserver les équilibres qui fondent la cohésion nationale. Ce qui est en jeu ici, c’est la capacité de Sonko à incarner une figure de rassemblement au-delà de ses bases militantes.

Le troisième enseignement : la majorité découvre ses contradictions

Un troisième enseignement mérite d’être souligné. Le renvoi du projet de loi de finances rectificative par les députés de la majorité constitue un signal institutionnel qu’il serait imprudent de minimiser. Pour la première fois, la majorité parlementaire, animée par une certaine indépendance, n’a pas fonctionné comme une simple chambre d’enregistrement. Le Gouvernement a dû retravailler le texte, acceptant des amendements sur la TVA sur les huiles végétales et le sucre, ainsi que sur l’augmentation des prix de la viande et du lait.

Ceux qui voyaient dans la majorité parlementaire une simple chambre d’enregistrement découvrent qu’une majorité absolue n’efface ni les exigences du débat ni les mécanismes propres aux institutions. Ce qui se dessine est plus subtil qu’une crise. Le pouvoir apprend que gouverner ne consiste plus à imposer, mais à composer. La discipline partisane rencontre désormais les réalités de l’exercice institutionnel.

Comme le disait Montesquieu, « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Ce que nous observons est précisément cela : un rééquilibrage progressif entre les institutions, qui dessine les contours d’une gouvernance plus mature.

Le quatrième signal : les nominations du 16 juillet, ou la reconquête silencieuse de l’administration

C’est peut-être dans le mouvement des nominations du Conseil des ministres du 16 juillet 2026 que se lit le plus clairement la stratégie présidentielle. Ce jour-là, le chef de l’État a procédé à 32 nominations touchant la Présidence, la Primature et plusieurs ministères stratégiques. À première vue, il s’agit d’une opération administrative ordinaire. Mais une lecture plus attentive révèle une tout autre intention.

Parmi les nominations notables, on relève le remplacement de Monsieur Yellamine GOUMBALA par Madame Couro KANE au poste de Secrétaire général de l’ARTP, celui de Madame Ndèye Khansou CAMARA par Monsieur El Hadji Allé Birima FALL comme Directeur de l’Activité normative à la Primature, ou encore la nomination de Monsieur Doune Pathé MBENGUE à la tête du Port autonome de Dakar en remplacement de Monsieur Waly Diouf BODIANG. Ces changements, qui concernent des postes clés de l’administration, ne sont pas anodins.

Ils s’inscrivent dans une logique que l’on pourrait qualifier de « dépastéfisation » rampante de l’appareil d’État. Depuis l’accession de Pastef au pouvoir, l’administration s’était progressivement remplie de cadres proches du parti majoritaire, souvent militants historiques ou figures de la mouvance Sonko. Ces nominations, en remplaçant des titulaires identifiés à cette mouvance par des profils plus technocratiques ou plus neutres, témoignent de la volonté du président Faye de réduire les pro-Sonko à leur état antérieur – c’est-à-dire à celui de simples militants, dépossédés de l’influence que leur conférait leur position au sein de l’État.

Cette stratégie est d’une subtilité remarquable. Elle ne passe pas par un remaniement gouvernemental spectaculaire, qui aurait suscité une réaction immédiate du camp Sonko. Elle emprunte les voies silencieuses de l’administration, touchant des postes de direction générale, de secrétariat général ou d’établissement public. C’est une guerre de position, une reconquête progressive de l’appareil d’État par le haut, qui ne dit pas son nom mais dont les effets se feront sentir à moyen terme.

En agissant ainsi, Diomaye envoie un message clair à ses anciens alliés : le pouvoir ne se partage pas. L’administration n’est pas le prolongement d’un parti, mais le bras armé de l’État. Et l’État, c’est lui qui l’incarne désormais. Les proches de Sonko qui avaient pris possession des leviers de l’administration découvrent que ces leviers peuvent aussi bien servir à les évincer qu’à les maintenir.

Un paysage politique qui devient polycentrique

C’est peut-être là que réside la véritable nouveauté politique. Pendant des années, le Sénégal a connu une opposition forte face à un pouvoir centralisé. Aujourd’hui, les lignes deviennent plus complexes. Le Président est conduit à assumer une posture d’arbitre et de garant des institutions. L’ancien Premier ministre demeure la principale figure de la majorité politique et militante. Le groupe parlementaire affirme progressivement sa propre capacité d’appréciation. Quant à l’opposition, elle cherche de nouveaux repères à travers les mouvements de Macky Sall, les consultations avec Karim Wade et les recompositions qui s’esquissent.

La politique sénégalaise cesse ainsi d’être binaire. Elle devient polycentrique. Et c’est précisément cette multiplication des centres de décision qui rend les prochains mois particulièrement décisifs.

Dans cette nouvelle configuration, chaque acteur est confronté à son propre paradoxe. Macky Sall tente de transformer un héritage national controversé en crédibilité internationale. Bassirou Diomaye Faye découvre que la magistrature suprême impose parfois de dépasser les logiques partisanes pour préserver la continuité de l’État. Ousmane Sonko fait l’expérience de cette vérité ancienne selon laquelle la parole qui mobilise lorsqu’on est opposant peut devenir un facteur de tension lorsqu’on gouverne. L’opposition, enfin, comprend que son avenir dépendra moins de la nostalgie du pouvoir perdu que de sa capacité à proposer une alternative crédible.

Vers un nouvel âge politique

C’est pourquoi les événements de cette semaine ne doivent pas être lus comme une succession d’incidents. Ils constituent les symptômes d’un changement de cycle. Le Sénégal entre dans une phase où les institutions reprennent progressivement leur autonomie, où les rapports de force deviennent plus complexes et où la légitimité ne procède plus uniquement de la victoire électorale, mais aussi de la capacité à arbitrer des intérêts parfois contradictoires.

L’histoire politique enseigne qu’après chaque grande alternance vient toujours le temps de la normalisation. Ce temps est rarement spectaculaire. Il est fait de compromis, de tensions, d’ajustements et parfois de désillusions. Mais c’est aussi dans ces moments que se mesure la solidité d’une démocratie. Le Sénégal n’échappe pas à cette règle.

Le véritable enjeu n’est plus de savoir qui a remporté la dernière bataille électorale. Il est désormais de savoir qui saura gouverner les paradoxes de cette nouvelle République. Car comme le rappelait Thucydide, « la politique est l’art de s’adapter aux circonstances, de saisir les occasions et d’arbitrer les conflits ». En cette semaine de juillet 2026, tous les acteurs de la scène politique sénégalaise sont confrontés à cette nécessité. Leur capacité à s’adapter, à saisir les occasions et à arbitrer les conflits déterminera l’équilibre qui émergera de cette recomposition.

« Ce n’est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s’adapte le mieux au changement. » Cette phrase, souvent attribuée à Darwin, pourrait résumer la leçon politique de cette semaine. Le Sénégal, en s’adaptant, nous montre que la politique est avant tout un art du temps et de l’équilibre. Les paradoxes qui traversent notre vie politique ne sont pas des menaces pour la démocratie ; ils en sont le carburant. À condition, bien sûr, que chacun accepte de jouer le jeu – et que personne ne cherche à tricher avec les règles.

Ndiamé SAKHO

Philosophe, Enseignant-Chercheur