Nécrologie : Décès de Consty Eka, animateur camerounais surnommé “le roi de la télé”

Le journaliste et animateur camerounais Consty Eka est mort à Abidjan à la suite d’un malaise ce lundi 16 février, rapportent plusieurs médias locaux. Figure emblématique de l’audiovisuel africain, le « roi de la Télé » s’est éteint loin de Yaoundé.
« Tu n’étais pas seulement un grand homme des médias, tu étais une âme généreuse, un cœur vrai. » Sur son compte Facebook, le célèbre chanteur Koffi Olomidé a fait ses hommages à Consty Eka, présentateur et producteur connu des chaînes de télévisions camerounaises et ivoiriennes.
Il est mort à Abidjan à la suite d’un malaise ce lundi 16 février, rapportent plusieurs médias. Il aurait succombé à un accident vasculaire cérébral (AVC) dans une polyclinique de la capitale économique ivoirienne.
Les circonstances exactes du décès doivent encore être précisées, mais la nouvelle a immédiatement circulé dans les réseaux sociaux. Pour sa part, le chanteur Koffi Olomidé ne s’est pas contenté d’une publication pour saluer le travail de son « ami », de son « frère ».
Il a multiplié les publications, partageant certaines de ses apparitions à la télévision. « Derrière le micro, il y avait un ami fidèle, attentif, toujours prêt à tendre la main, a-t-il ajouté. Ta voix nous guidait, ton sourire nous réconfortait. »
L’ancien collaborateur du journal Le Jour André Bofia, a déploré « une perte immense pour le paysage médiatique du Cameroun. » De son côté, le journaliste ivoirien Tiémoko Diarra a rendu un hommage touchant à une figure « panafricaniste ».
« Triste nouvelle, la grande faucheuse vient d’avoir raison de Consty Eka, figure panafricaine de la communication audiovisuelle, a-t-il partagé. Que Dieu ait l’âme de celui qui a donné goût à nombre d’Africains d’embrasser ce passionnant métier de journaliste et d’animateur. »
Surnommé le « roi de la télé », Consty Eka a marqué plusieurs générations de téléspectateurs, notamment au Cameroun et en Côte d’Ivoire, précise Actu Cameroun. Il a commencé sa carrière au Cameroun (Douala et Yaoundé) avant de s’installer en 1978 en Côte d’Ivoire. C’est là qu’il s’est fait connaître.
L’animateur et journaliste n’a pas seulement occupé les plateaux. Il a également participer à structurer des médias africains. Il a fondé le groupe audiovisuel CEKAM, créé des médias tels que la chaîne CEN TV et la radio Voltage2, devenus des plateformes importantes pour l’information et la culture. Consty Eka avait compris avant beaucoup d’autres que l’Afrique devait construire ses propres récits et produire ses propres formats. Un engagement qui a fait de lui une figure respectée de l’audiovisuel africain, au-delà des frontières.