Nécrologie : Décès de Consty Eka, animateur camerounais surnommé “le roi de la télé”

Le journaliste et animateur camerounais Consty Eka est mort à Abidjan à la suite d’un malaise ce lundi 16 février, rapportent plusieurs médias locaux. Figure emblématique de l’audiovisuel africain, le « roi de la Télé » s’est éteint loin de Yaoundé.

« Tu n’étais pas seulement un grand homme des médias, tu étais une âme généreuse, un cœur vrai. » Sur son compte Facebook, le célèbre chanteur Koffi Olomidé a fait ses hommages à Consty Eka, présentateur et producteur connu des chaînes de télévisions camerounaises et ivoiriennes.

Il est mort à Abidjan à la suite d’un malaise ce lundi 16 février, rapportent plusieurs médias. Il aurait succombé à un accident vasculaire cérébral (AVC) dans une polyclinique de la capitale économique ivoirienne.

Les circonstances exactes du décès doivent encore être précisées, mais la nouvelle a immédiatement circulé dans les réseaux sociaux. Pour sa part, le chanteur Koffi Olomidé ne s’est pas contenté d’une publication pour saluer le travail de son « ami », de son « frère ».

Il a multiplié les publications, partageant certaines de ses apparitions à la télévision. « Derrière le micro, il y avait un ami fidèle, attentif, toujours prêt à tendre la main, a-t-il ajouté. Ta voix nous guidait, ton sourire nous réconfortait. »

L’ancien collaborateur du journal Le Jour André Bofia, a déploré « une perte immense pour le paysage médiatique du Cameroun. » De son côté, le journaliste ivoirien Tiémoko Diarra a rendu un hommage touchant à une figure « panafricaniste ».

« Triste nouvelle, la grande faucheuse vient d’avoir raison de Consty Eka, figure panafricaine de la communication audiovisuelle, a-t-il partagé. Que Dieu ait l’âme de celui qui a donné goût à nombre d’Africains d’embrasser ce passionnant métier de journaliste et d’animateur. »