Tout savoir sur l’affaire Pape Birame Bigué Ndiaye

Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a été arrêté ce mardi par les gendarmes en civil de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, dans le cadre de l’enquête dénommée «affaire Pape Cheikh Diallo et Cie». Le reporter de la RTS a été interpellé alors qu’il couvrait la conférence de presse du procureur de Dakar, Ibrahima Ndoye, portant sur l’enquête liée à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba.

Dans son édition de ce mercredi, Libération révèle que l’exploitation du téléphone de Ibrahima Magib Seck, arrêté ce week-end avec trois autres individus dans le même dossier, a été fatale au journaliste. Le journal rapporte que les enquêteurs y ont intercepté des échanges torrides entre les deux hommes et des «messages d’amour» du journaliste, en tant que «Yoss», référence à celui qui adopte la position de l’homme dans une relation gay.

Pape Birame Bigué Ndiaye a été placé en garde à vue et son domicile perquisitionné en sa présence, apprend-t-on de Libération. La même source précise qu’il est poursuivi pour des chefs graves, notamment association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et complicité de cession de drogue.