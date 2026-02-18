Les mains liées…une étudiante de 20 ans violée au bord du lac de la Taillat

Samedi, une jeune fille a été retrouvée en larmes et en état de choc sur les bords du lac de la Taillat à Meylan, en Isère.

Cette étudiante, âgée de 20 ans, avait les mains attachées avec une écharpe.

Les pompiers et les gendarmes, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime.

La jeune femme a expliqué aux forces de l’ordre avoir été violée par un inconnu qui a pris la fuite.

Immédiatement, une chasse à l’homme a été lancée dans les alentours par les gendarmes afin de retrouver l’agresseur. En vain.

Le violeur est toujours en fuite et est activement recherché.

Le lac de la Taillat est très prisée des pêcheurs et des joggeurs. La brigade des recherches de Meylan est chargée des investigations.

