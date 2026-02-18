Macky Sall à l’assaut de l’ONU…Le Pastef à l’heure du dilemme géopolitique

L’ombre de l’ancien président sénégalais, Macky Sall, plane avec une insistance croissante sur le 38e étage du Palais de Verre à New York. Alors que le mandat d’António Guterres touchera à sa fin en décembre 2026, l’éventualité d’une candidature de l’ex-chef d’État s’est transformée en un véritable séisme politique à Dakar. Entre ambitions internationales de haut vol et plaies nationales non encore cicatrisées, le débat cristallise les tensions d’un pays encore marqué par une alternance démocratique passionnelle et heurtée.

Au cœur de l’Hémicycle sénégalais, la contestation a pris ce mardi 17 février un tournant radical. Le député El Hadj Ousmane Sall, issu des rangs de la majorité Pastef, a jeté un pavé dans la mare en menaçant de démissionner si le gouvernement actuel apportait son onction officielle à l’ancien président. Invoquant le souvenir des crises politiques de 2021-2024 et le bilan humain de la répression sous l’ère républicaine, le parlementaire a fustigé une candidature qu’il juge moralement incompatible avec les valeurs de paix et de droits de l’homme portées par l’organisation onusienne.

Pourtant, pour le régime de Bassirou Diomaye Faye, un soutien à Macky Sall ne relèverait pas uniquement du sacrifice politique, mais d’un calcul diplomatique de haute volée. Propulser un Sénégalais à la tête de la plus haute instance mondiale offrirait à Dakar une influence géopolitique sans précédent. Ce « soft power » permettrait au nouveau pouvoir de s’imposer comme un leader naturel du panafricanisme pragmatique, tout en facilitant ses relations avec les institutions financières internationales dont le Secrétaire général est, par nature, un interlocuteur privilégié.

Sur le plan intérieur, cet appui pourrait également servir de levier de pacification paradoxal. En facilitant l’ascension internationale de son prédécesseur, le tandem Diomaye-Sonko éloignerait durablement un rival politique encombrant de la scène électorale nationale. C’est la stratégie de la « diplomatie de l’exil doré » : offrir une stature mondiale à l’adversaire d’hier pour mieux consolider la stabilité politique aujourd’hui et tourner définitivement la page d’une confrontation directe qui a longtemps paralysé le pays.

Toutefois, le chemin vers le secrétariat général est semé d’embûches structurelles majeures. La règle non écrite de la rotation géographique pointe actuellement vers l’Amérique latine et les Caraïbes, une région qui attend son tour depuis 1991. Briser ce cycle demanderait un consensus diplomatique exceptionnel au sein d’une Assemblée générale jalouse de ses équilibres régionaux, rendant la tâche de Macky Sall particulièrement ardue malgré ses soutiens africains et le prestige de ses anciennes fonctions.

Un autre frein de taille réside dans la pression croissante pour une candidature féminine. En quatre-vingts ans d’existence, l’ONU n’a jamais été dirigée par une femme. Plusieurs blocs de pays et organisations de la société civile internationale ont déjà fait savoir qu’ils feraient barrage à tout candidat masculin, quelle que soit son envergure, pour mettre fin à cette anomalie historique. Dans ce contexte, la stature de Macky Sall pourrait se heurter au « plafond de verre » de l’égalité des genres qui devient un critère de sélection incontournable.

Malgré ces obstacles, le Forum de Crans Montana a récemment jeté tout son poids dans la balance, décrivant l’ancien président comme le profil « le plus rassembleur » pour affronter un multilatéralisme en crise. Son expérience à la tête de l’Union africaine et son rôle de médiateur dans plusieurs conflits continentaux plaident en faveur d’un homme capable de dialoguer avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Sa proximité avec Paris, Washington et Pékin est un atout rare qui pourrait séduire ceux qui cherchent une figure de stabilité.

Le silence actuel de la présidence sénégalaise est, à cet égard, très éloquent. Entre la base militante du Pastef qui crie à la trahison des « martyrs » et les conseillers diplomatiques qui entrevoient une opportunité historique pour le rayonnement du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye avance sur une corde raide. Chaque mot du gouvernement est désormais scruté par la communauté internationale comme un indicateur de la direction que prendra la diplomatie sénégalaise pour la prochaine décennie.

L’échéance de 2026 approche, et avec elle, le moment de vérité pour la diplomatie de rupture prônée par le nouveau pouvoir. Si Macky Sall parvient à transformer ses soutiens internationaux en une candidature formelle portée par son pays, il inscrirait le Sénégal dans l’histoire de la gouvernance mondiale. Mais à Dakar, le prix de ce prestige reste, pour une partie de l’opinion, une pilule amère que le sentiment de justice et le besoin de redevabilité peinent encore à avaler.

La rédaction de Xibaaru