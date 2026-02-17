Ramadan 2026 : Le croissant lunaire aperçu en Arabie saoudite

Le croissant lunaire annonçant le début du mois béni de Ramadan a été aperçu en Arabie saoudite, selon des informations relayées ce lundi par le média Saudi News version française.

L’observation aurait été effectuée depuis le centre d’observation de Tumayr. En conséquence, le mercredi marquerait le premier jour du Ramadan en Arabie saoudite. La lune a été également aperçue au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Yémen, en Irak, au Liban, au Koweït, au Bahreïn et en Palestine.

Ces pays vont observer le jeun à partir de ce mercredi, toutefois des pays comme la Jordanie, la Syrie et l’Egypte ont annoncé l’impossibilité de la vision du croissant lunaire. Par conséquent, le jeudi 19 février sera le premier jour de ramadan pour ces pays cités précédemment.

Comme chaque année, l’annonce de l’Arabie saoudite est scrutée par de nombreux pays musulmans, même si chaque État procède à sa propre observation du croissant lunaire selon ses instances religieuses compétentes.