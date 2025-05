Nomination des membres de la CENA : La Cour suprême annule le décret de Macky

La Cour suprême a annulé, ce jeudi 22 mai 2025, le décret n°2023-2152 portant nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), pris par le président Macky Sall. Cette décision fait suite à un recours initié par Maître Abdoulaye Tine, candidat déclaré à la dernière présidentielle, et Ndiaga Sylla, expert électoral.

Par décret datant de novembre 2023, l’ancien Président Macky Sall avait procédé au renouvellement des membres de la Commission électorale à la suite d’une décision de justice qui était en faveur de Ousmane Sonko alors opposant.

Malgré un premier rejet en référé suspensif pour défaut d’intérêt « suffisamment direct et certain », les requérants ont maintenu la procédure au fond. Ils dénonçaient une violation du Code électoral, notamment le principe de permanence de la Cena (articles 4 et 7) et le respect des droits de l’électeur (article 5), en plus des engagements internationaux du Sénégal, rappelle Le Soleil.

Cette décision judiciaire s’inscrit dans un contexte où la Cour africaine des droits de l’homme, dans un arrêt de 2017, avait déjà rappelé l’exigence d’indépendance des organes électoraux. D’après les initiateurs de ce recours, cette décision marque « le triomphe du droit électoral sur les pratiques politiques », affirmant que « même si le temps de la justice n’est pas celui des hommes, le droit finit toujours par être dit. »