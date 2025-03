Notification de non renouvellement de contrat : Ansoumana Dione dément le MSAS

Notification de non renouvellement de contrat : Ansoumana DIONE dément le Ministre Ibrahima SY.

Dans un communiqué publié ce vendredi 28 février 2025, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a livré une information concernant le blocage de 156 contrats non renouvellés. Dans ce document non signé, il a été dit que des notifications ont été faites aux concernés. Ce qui est totalement faux. Moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), jusqu’ici, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, je n’ai reçu aucune notification dans ce sens et je n’ai vu un seul agent ayant reçu un tel document. C’est encore un mensonge d’Etat.

Je précise qu’il s’agit plutôt de certificats administratifs que le Directeur Général de l’Action Sociale, Monsieur Boucar DIOUF, a catégoriquement refusé de délivrer, sur instruction, avait-il dit, du chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE, du Premier Ministre Ousmane SONKO. Attention, ils n’ont aucun pouvoir de mettre fin à 156 contrats et c’est la raison pourquoi, ils n’osent pas notifier à ces agents, une quelconque attestation de fin de contrat. Le Sénégal est très mal parti avec ce régime en place qui s’attaque aux intérêts des populations, au lieu d’apporter des solutions à leurs innombrables problèmes et c’est très malheureux.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)