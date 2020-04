Officiel : Le PSG déclaré champion de France

A cause du coronavirus, la France a pris la grande décision, il y a quelques jours, d’annuler définitivement son championnat. Ce jeudi, les instances qui dirige le football français ont confirmé la décision, dévoilant le classement final, à base de quotients. De ce fait, le classement du championnat a été arrêté tel qu’il était avant l’annulation de la saison, selon les informations d’Europe1.

Ainsi, le PSG, leader incontesté du championnat, a été déclaré champion. L’Olympique de Marseille, 2e, et le Stade Rennais, 3e, sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Lille, Reims et Nice seraient qualifiés Pour l’Europa League.