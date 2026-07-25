ONU : Macky Sall échange avec le président colombien Gustavo Petro

Engagé dans la course au poste de Secrétaire général des Nations unies, Macky Sall poursuit sa campagne diplomatique. Après sa participation au débat des candidats, l’ancien président sénégalais a rencontré, le 24 juillet 2026 à Bogota, le président colombien Gustavo Petro.

L’entretien s’est tenu à la Casa de Nariño en présence de plusieurs personnalités, dont l’ancien président de la Guinée-Bissau, ainsi que des représentants permanents du Burundi et du Sénégal auprès des Nations unies.

À l’issue de cette rencontre, Macky Sall a fait part de sa satisfaction dans une publication sur sa page Facebook. Il y a remercié son hôte pour son accueil et souligné la richesse des discussions, centrées notamment sur les enjeux actuels et les perspectives du multilatéralisme.

Unique candidat africain à briguer la succession d’António Guterres, l’ancien chef de l’État sénégalais est en compétition avec cinq autres personnalités internationales : Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, María Fernanda Espinosa, ex-présidente de l’Assemblée générale de l’ONU, Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED, et Carolyn Rodrigues-Birkett, ancienne ministre des Affaires étrangères du Guyana.

Le processus de désignation entrera dans une phase décisive à partir du 30 juillet 2026, date à laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies entamera les différents tours de scrutin. Le candidat retenu sera ensuite soumis à l’approbation de l’Assemblée générale. Le futur Secrétaire général des Nations unies doit prendre ses fonctions le 1er janvier 2027.