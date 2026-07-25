Ziguinchor : Un ressortissant ivoirien arrêté avec 164 faux billets de 5 000 FCFA

Les policiers du poste de Yamatogne, à Ziguinchor, ont interpellé un ressortissant ivoirien soupçonné de faux monnayage, de blanchiment de capitaux ainsi que de détention et de tentative de mise en circulation de faux billets, selon des informations obtenues par Seneweb. L’arrestation est intervenue à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel.

Le suspect, identifié sous les initiales C. Lawson, est âgé de 52 ans. Il se présente comme commerçant et résiderait à Cap Skirring.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le gérant du bar Dapokine a indiqué que l’homme s’était déjà rendu dans son établissement quelques jours auparavant. Il l’accuse d’avoir remis deux faux billets de 5 000 FCFA à une travailleuse du sexe en guise de paiement avant de quitter les lieux.

Le jour de son interpellation, vers 17 heures, le quinquagénaire est revenu dans le même établissement. Reconnu par le gérant, il a été maîtrisé avant l’arrivée des forces de l’ordre. Lors de la fouille, les policiers ont découvert sur lui un billet de 5 000 FCFA suspecté d’être contrefait.

La perquisition effectuée dans la chambre qu’il occupait a permis la saisie de 164 billets de 5 000 FCFA présumés faux, représentant une valeur faciale totale de 820 000 FCFA.

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a contesté les accusations et n’a pas fourni d’explications jugées convaincantes sur l’origine des billets saisis. À l’issue des premières investigations, il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour faux monnayage, blanchiment de capitaux, détention et tentative de mise en circulation de fausse monnaie.