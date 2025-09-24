Opération de désencombrement nocturne autour du Palais de Justice

Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 septembre, une vaste opération de désencombrement a été menée aux abords du Palais de Justice de Dakar. L’intervention, conduite de 20 h à 1 h du matin par le sous-préfet de l’arrondissement de Dakar Plateau, visait à libérer et assainir les voies publiques de ce secteur stratégique de la capitale, renseigne la Police Nationale.

Un important dispositif de sécurité a été déployé pour l’occasion. Des éléments de la Police nationale, des éco-vigiles du Cadre de vie, des agents de la SONAGED SA ainsi que le service de communication du ministère de l’Intérieur ont pris part à l’opération. L’État a mobilisé des moyens logistiques conséquents : quatre plateaux, deux fourches élévatrices et plusieurs camions-bennes.

Les résultats sont significatifs : 10 épaves de véhicules retirées ; 260 pneus de toutes sortes ramassés ; 2 tonnes d’ordures collectées et 450 m² de surface entièrement raclée et nettoyée

Aucun incident n’a été signalé au cours de l’opération. En parallèle, le commissariat d’arrondissement de Reubeuss a interpellé neuf personnes pour vagabondage.

Cette initiative s’inscrit dans la politique de salubrité et de sécurisation des espaces publics engagée par les autorités dakaroises afin de rendre la capitale plus propre et mieux organisée.