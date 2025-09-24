Polémique autour du discours de Diomaye : Thierno Bocoum s’en mêle

Le président du mouvement AGIR-LES LEADERS, Thierno Bocoum, a vivement critiqué la communication de la Présidence sénégalaise à propos d’un incident survenu lors de l’allocution du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye à la tribune des Nations unies.

Dans un texte diffusé ce lundi, M. Bocoum fustige le communiqué officiel qui affirmait que le prédécesseur de M. Faye aurait emporté par erreur son discours, expliquant ainsi le délai observé avant sa prise de parole. Selon l’opposant, cette version « ne correspond ni aux images ni aux faits ».

« Avant le Président Diomaye, c’est Joko Widodo, Président de l’Indonésie, qui a pris la parole, puis le Prince Albert II de Monaco. Tous deux sont repartis avec leurs propres discours, comme l’ont fait d’autres dirigeants, à commencer par Emmanuel Macron », écrit Thierno Bocoum, estimant que l’accusation implicite envers le président indonésien est « invraisemblable ».

L’ancien député s’interroge également sur la justification protocolaire avancée par la Présidence : « Si l’ONU exige que les discours soient remis à l’avance, pourquoi tant de dirigeants viennent-ils avec leurs propres textes ? »

Pour Thierno Bocoum, le véritable problème réside dans « la légèreté de ceux qui confondent le sérieux d’un forum mondial avec un jeu de société ». Il appelle la diplomatie sénégalaise à plus de « rigueur et de vérité » afin de préserver l’image du pays sur la scène internationale.