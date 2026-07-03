Opération « FOFFY 2 » : Les services d’hygiène en croisade contre les eaux en sachet exposées au soleil

Ce vendredi 3 juillet 2026, la Brigade régionale de l’hygiène de Dakar, dirigée par le capitaine Idrissa Ndiaye, a lancé l’opération « FOFFY 2 ». Cette initiative vise à identifier les fabriques d’eau en sachet et à mettre fin à leur exposition au soleil dans les points de vente.

Des études menées par des chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ont révélé la présence de contaminations microbiologiques dans certaines eaux conditionnées. Face à ce constat, le service d’hygiène, garant de la salubrité et de la santé publique, a ouvert un nouveau front, en parallèle de son combat contre les fours traditionnels.

L’information, relayée par l’association des boutiquiers, a déjà produit des effets : plusieurs vendeurs ont retiré leurs stocks ou protégé les sachets à l’aide de contreplaqué. Pour ceux qui ont refusé de se conformer, les agents ont procédé à des saisies systématiques, malgré les protestations de certains commerçants affirmant ne pas avoir été informés.

Afin d’éviter un retour à la situation initiale, la Brigade a décidé d’inscrire cette opération dans sa routine. Elle rappelle que, même si certaines problématiques administratives échappent à son champ de compétence, toute menace sur la santé des populations relève de son autorité, en vertu du Code de l’hygiène.

La campagne « FOFFY 2 » s’inscrit dans le cadre du programme « Alerte Hygiène », qui exploite également les signalements des lanceurs d’alerte concernant les fours Tapalapa et les fabriques d’eau en sachet.