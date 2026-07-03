Mondial-2026 : Pape Guèye et trois autres Lions ont quitté la Tanière

Au lendemain de l’élimination du Sénégal en 16es de finale de la Coupe du monde, les premiers mouvements ont été enregistrés au sein de la délégation des Lions.

En l’absence de communication officielle sur la date et l’heure du retour de l’équipe nationale au pays, les responsables de la Fédération sénégalaise de football poursuivent leurs réunions afin de finaliser les modalités du voyage de la délégation.

En attendant, plusieurs internationaux ont déjà quitté la Tanière. Il s’agit du milieu de terrain Pape Alassane Guèye, des gardiens Édouard Mendy et Mory Diaw ainsi que du défenseur Ismail Jakobs, qui a rejoint sa famille à Los Angeles, renseigne Rts.sn repris par Seneweb.

Quelques minutes après la défaite face à la Belgique, le joueur de Villarreal, Pape Guèye, a déclaré qu’il allait observer une pause dans sa carrière internationale « tant que le staff technique actuel sera en place ». Une sortie qui a rapidement suscité de nombreuses réactions.

Pour l’heure, le reste de la délégation est dans l’attente des derniers réglages concernant le retour collectif vers le Sénégal prévu dans les prochaines heures.