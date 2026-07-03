Une pétition réclamant le départ de Pape Thiaw lancée

La défaite des Lions de la Teranga face à la Belgique (3-2) en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 a déclenché une véritable tempête. Dans la foulée, une pétition en ligne exigeant la démission immédiate du sélectionneur national, Pape Thiaw, a dépassé les 30 000 signatures vérifiées en un temps record, révélant l’ampleur du désaveu populaire.

Adressé au président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et à son Comité exécutif, le texte accuse le staff technique d’une « faillite tactique et managériale prévisible » ayant précipité l’élimination prématurée du Sénégal. Pour les initiateurs, le banc de touche est devenu le talon d’Achille d’une « génération dorée » dont le potentiel reste inexploité.

Les griefs des signataires sont précis : entêtement à maintenir des cadres vieillissants ou diminués, refus d’engager une transition générationnelle, titularisation de Kalidou Koulibaly malgré une blessure, et utilisation jugée inopportune de Sadio Mané. Ces choix auraient déjà coûté cher lors des rencontres contre la France et la Norvège.

Le match contre la Belgique est présenté comme le symbole du naufrage. Les supporters dénoncent une « faute professionnelle » : mener 2-0 jusqu’à la 85e minute avant de s’incliner, sans réaction face aux ajustements adverses. Le coach est accusé d’avoir attendu l’égalisation pour effectuer des changements, dans une atmosphère de panique.

Au-delà de ce revers, les critiques rappellent des lacunes chroniques : plan de jeu frileux contre les États-Unis et la France, bloc défensif trop bas, football latéral stérile, remplacements tardifs face à l’Arabie Saoudite et la Norvège.

Les revendications sont claires : le limogeage immédiat de Pape Thiaw et de son staff, suivi de la nomination d’un entraîneur d’envergure internationale, capable de gérer la pression des grands rendez-vous et d’intégrer efficacement la nouvelle génération de talents sénégalais.