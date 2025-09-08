Ousmane Diagne…le magistrat qui a toujours su sortir par la «grande porte»

Le 6 septembre 2025, le Sénégal a assisté à la formation d’un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une absence a cependant attiré l’attention des observateurs : celle d’Ousmane Diagne, l’ancien Garde des Sceaux. Loin d’être perçue comme un signe de faiblesse, sa non-reconduction a été interprétée comme une nouvelle preuve de sa droiture et de sa fidélité à ses principes. Il a une fois de plus su faire une sortie élégante, fidèle à sa réputation d’homme intègre et loyal à son serment.

Le départ d’Ousmane Diagne n’a pas été sans polémiques. La justice, sous sa direction, avait été sous le feu des critiques pour ce qui a été perçu comme des lenteurs et un manque d’aboutissement dans le traitement des dossiers des victimes des événements politiques de 2021 à 2024. Les familles des victimes, tout comme les patriotes, ont exprimé leur frustration et leur sentiment que la justice n’était pas à la hauteur de leurs attentes, jetant une ombre sur la fin de son mandat.

Cependant, Ousmane Diagne a toujours défendu son indépendance et la sienne. Il a catégoriquement refusé d’exercer des pressions sur les magistrats du siège, réaffirmant à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune autorité sur eux. Devant l’Assemblée nationale, il a déclaré : « Je n’ai jamais accepté qu’on fasse pression sur moi… Qu’on ne compte pas sur moi pour en exercer sur les magistrats du siège : je n’ai aucune autorité sur eux. » Cette fermeté, loin de le desservir, a renforcé sa réputation de magistrat intègre.

Cette ligne de conduite n’est pas nouvelle pour Ousmane Diagne. En 2012, il a déjà fait face à une situation similaire en refusant d’accorder un non-lieu à Barthélémy Dias, accusé dans l’affaire Ndiaga Diouf. Cette décision courageuse lui a coûté son poste de procureur de la République, mais lui a valu le respect de l’opinion publique. Lors de la passation de service, sa célèbre phrase « Je n’ai jamais été autre chose qu’un procureur de la République et non un procureur du gouvernement » est restée gravée dans les mémoires, résumant à elle seule sa philosophie de vie.

Ce refus de céder aux pressions politiques l’a conduit à d’autres actes de résistance. En 2011, il a refusé de recevoir Thiat du mouvement « Y’en a Marre » au parquet après une arrestation qu’il n’avait pas ordonnée. Plus tard, il s’est opposé à l’incarcération de Bara Gaye. Ces décisions, prises à contre-courant des attentes du pouvoir, ont fait de lui un symbole de l’indépendance de la justice au Sénégal, un phare dans un monde où le compromis est souvent de mise.

Le départ d’Ousmane Diagne du nouveau gouvernement, bien qu’il ait pu être influencé par les pressions de certains activistes sur les réseaux sociaux, s’inscrit dans cette logique de refus du compromis. Il a une fois de plus préféré quitter ses fonctions plutôt que de renier ses principes. Il est parti comme il a toujours vécu : droit, digne et surtout fidèle à son serment. Cette sortie honorable est une victoire sur le reniement, une preuve que l’intégrité peut prévaloir sur le pouvoir.

Ousmane Diagne est une figure emblématique qui a su, à plusieurs reprises, faire passer ses convictions avant sa carrière. Son parcours est un plaidoyer pour l’intégrité et la fidélité à son serment de magistrat. Il a montré qu’il est possible de servir l’État sans pour autant servir aveuglément le gouvernement en place. Ses départs successifs sont des victoires sur le reniement, et chaque fois qu’il a quitté un poste, il a gagné en dignité.

Son héritage est celui d’un homme qui a toujours su sortir par la grande porte, en dépit des critiques et des pressions. Il laisse derrière lui une leçon de courage et de rectitude morale. En choisissant de s’effacer plutôt que de se plier, Ousmane Diagne a signé, une fois de plus, une victoire, tout simplement.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn