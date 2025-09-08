Il vise un animal avec son pistolet…sa balle tue sa propre fille de 14 ans

Le drame s’est produit le 21 juillet dernier dans l’Illinois, aux Etats-Unis.

Ce jour-là, une buse est entrée à l’intérieur d’une maison familiale par une fenêtre laissée ouverte.

David Schultheis, 34 ans, alors sorti son pistolet Taurus de calibre 40 et a visé l’oiseau.

La balle a touché l’animal avant de ricocher et traverser la fenêtre de la pièce.

Le projectile a touché sa fille Emma qui se trouvait dehors dans le jardin.

La jeune fille, âgée de 14 ans, a été transportée en urgence dans un hôpital de la région, où elle est décédée des suites de ses blessures.

Les conclusions du rapport d’enquête ont été rendues le 26 août, un mois après sa mort. Les investigations tendent vers la piste de la mort accidentelle.

Le père a été inculpé pour usage imprudent d’une arme à feu et la mère est poursuivie pour avoir dissimulé l’arme et avoir tenté de dissuader certaines personnes d’en parler à la police.

Source : F D