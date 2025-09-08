Remaniement : Thierno Alassane Sall dénonce « un aveu de faiblesse »

Le député et président du parti La République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall, a livré une analyse sévère de la formation du nouveau gouvernement, annoncé samedi soir. Selon lui, plusieurs enseignements se dégagent de ce processus « laborieux ».

D’abord, le président Bassirou Diomaye Faye aurait « cédé aux dernières pressions des Pastefiens » en confiant au Premier ministre Ousmane Sonko deux ministères de souveraineté, la Justice et l’Intérieur. Un choix qui, à ses yeux, pourrait « accentuer la répression et la vengeance politiques ».

Ensuite, Thierno Alassane Sall estime que les réformes économiques tant attendues sont renvoyées aux calendes grecques, certains ministres « notoirement incompétents » ayant été reconduits en raison des désaccords persistants entre le chef de l’État et son Premier ministre.

Enfin, il prédit que la guerre froide qui mine les relations entre les deux têtes de l’exécutif « va perdurer et se propager insidieusement dans la haute administration et les institutions de la République ».

Pour le président de la RV, la stratégie actuelle s’apparente à un « pourrissement », traduisant « l’aveu de faiblesse du président légal face à Iznogoud, le président légitime ». Une posture qui, prévient-il, « finira par casser le pays ».