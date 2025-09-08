Paris : Naissance de la plateforme AARTU/C2D pour « sauver la démocratie sénégalaise »

Réunis le samedi 6 septembre 2025 à Paris, les représentants en France de plusieurs formations politiques sénégalaises ont annoncé la création d’une nouvelle plateforme baptisée Convergence pour la Défense des Droits – AARTU/C2D.

À l’origine de cette initiative figurent les partis Reew Mi, Osez l’Avenir, République des Valeurs/Réewum Ngor, AGIR, ETIC, ACT, Nouvelle Responsabilité, APR et Geum Sa Bopp/Jambars. Ensemble, ils entendent constituer une force de résistance face à ce qu’ils qualifient de « dérive autoritaire » du régime Pastef.

Selon le communiqué fondateur, AARTU/C2D se donne pour mission de « stopper la marche funeste du pouvoir actuel », marqué par « la confiscation des libertés, une justice à deux vitesses, le bâillonnement de la presse et les arrestations arbitraires pour délit d’opinion ».

Les initiateurs estiment que le récent réaménagement gouvernemental n’apporte aucune réponse aux préoccupations des Sénégalais et qu’il traduit plutôt une volonté de règlements de comptes politiques. Ils redoutent qu’il n’aggrave davantage la crise économique et sociale que traverse le pays.

La plateforme affirme vouloir : construire une convergence citoyenne et politique solide, porteuse d’une alternative crédible ; dénoncer sans relâche les atteintes aux droits fondamentaux ; faire entendre la voix de la diaspora sénégalaise, refusant d’être réduite au silence.

Se voulant « un cadre ouvert et inclusif », AARTU/C2D invite l’ensemble des forces vives — société civile, partis, associations, intellectuels, étudiants, travailleurs et citoyens — à rejoindre ce mouvement.

« Il ne s’agit plus seulement de s’opposer : il s’agit de sauver la République, restaurer la démocratie et offrir au peuple sénégalais un avenir digne et prospère », souligne le communiqué.