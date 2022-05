Ousmane Diop : « Dahra Djoloff cherche son premier magistrat »

Ousmane Diop alias Toldo de Jammi gox yi et conseiller municipal analyse la situation qui prévaut actuellement au niveau de la municipalité de Dahra dirigée par Samba Ndiobéne Ka.

Voici l’intégralité de son analyse :

Bientôt 3 mois après son installation, le Maire de Dahra reste toujours introuvable. Dahra ne mérite pas cela!

Il est rare de voir un acte qui porte sa signature ou son nom. Toutes les municipalités du pays ont eu à poser des actes forts de gestion sauf celle de Dahra. Pire depuis la cassation du bureau municipal par la cour d’appel c’est le statuquo. Les employés municipaux et de même que les conseillers municipaux que nous sommes restons sans interlocuteur, sans mission précise. La seule constante qui se trouve être M. Saliou Gueye, délégataire de la signature du maire, ne peut tout faire ni assurer malgré ses bonnes dispositions. Ses absences professionnelles bloquent le fonctionnement de l’institution. Des actes et bulletins de naissances et autres papiers importants restent en souffrance pendant des heures voire des jours sans être examinés et signés. Une situation qui montre à suffisance que certains élus n’ont pas le temps de leur mandant. La priorité est ailleurs et elle est politique politicienne. Certains se demandent comment la municipalité peut-elle fonctionner à l’absence d’un bureau municipal, des commissions techniques et du Maire?

Qu’est-ce qui empêche le Maire de désigner d’autres délégataires de signatures ?

Il est urgent de se mettre au travail et de désigner d’autres délégataires de signatures. Nous constatons tous que le Maire n’a pas de temps pour gérer les activités courantes. Peut-être, il nous accordera le temps de la campagne des législatives du 31 juillet 2022. Il trouvera toujours du temps pour faire de la politique

Ousmane Diop Toldo

Citoyen local