Ousmane Sonko détaille le déroulement de la DPG

Le grand oral du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a démarré à l’hémicycle, ce mardi 1ᵉʳ septembre. Toutefois, avant sa prise de parole, le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko, après l’avoir félicité au nom de l’institution, a rappelé les modalités de cette Déclaration de politique générale (DPG) aux députés.

​« Chers collègues, nous avons été saisis par le décret n° 2026-1530 du Président de la République en date du 24 août 2026 portant convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire pour la Déclaration de politique générale du Premier ministre. À sa réunion du 1ᵉʳ septembre 2026, la conférence des présidents de l’Assemblée nationale a arrêté la date du 8 septembre 2026 pour la Déclaration de politique générale du Premier ministre », a-t-il d’emblée déclaré.

​Ousmane Sonko a informé que la séance se déroulera ainsi qu’il suit : « La Déclaration de politique générale du Premier ministre d’abord, que nous écouterons. Elle sera suivie d’une suspension de séance de 10 minutes à la demande du gouvernement. Un premier tour de parole pour les intervenants ». Puis, il y aura une nouvelle suspension de séance suivie de la prise de parole du Premier ministre pour répondre aux interventions des députés, avant un deuxième tour de parole et les réponses finales du chef du gouvernement.