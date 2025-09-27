Pape Alé Niang : «La justice gagnerait à ficeler des dossiers sérieux et…»

Pape Ale Niang, Directeur de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), a publié ce samedi une déclaration percutante appelant la justice à renforcer ses enquêtes dans le cadre de la reddition des comptes.

« La justice gagnerait à ficeler des dossiers sérieux et irréprochables dans le cadre de la reddition des comptes. Sinon tout va se dégonfler comme un ballon de baudruche psssss », a-t-il écrit, dans des propos repris par Seneweb, exprimant ses réserves sur la solidité des poursuites en cours.