Il détourne de l’argent…pour financer son mariage

Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a jugé mercredi une affaire d’abus de confiance impliquant Ibrahima N., 33 ans, gérant d’une agence de transfert d’argent Ria. Il était poursuivi pour avoir détourné plus de 5,8 millions de FCFA au préjudice de son employeur et partenaire d’affaires, Maguèye N., afin de financer son mariage, selon l’enquête.

Employé dans un point de service Ria au rond-point de Keur Massar, Ibrahima N. bénéficiait de la confiance de son supérieur. D’après la partie civile, il aurait falsifié des documents et manipulé des codes de transfert, rendant plusieurs opérations irrégulières. Après un premier remboursement d’un million de FCFA, il avait pris la fuite, laissant un solde présumé de 4,2 millions. Il a été retrouvé et interpellé par la Section de recherches de Keur Massar.

À l’audience, le prévenu a reconnu avoir prélevé quotidiennement entre 500 000 et 700 000 FCFA, tout en gardant le silence sur l’utilisation des fonds. Le procureur a rappelé qu’il avait, lors de l’enquête préliminaire, admis avoir utilisé l’argent pour financer son mariage.

Le ministère public a requis trois mois de prison ferme, estimant les faits établis. Malgré une restitution partielle, la partie civile a réclamé le paiement du reliquat de 3,2 millions de FCFA. Le tribunal a finalement condamné Ibrahima N. à six mois de prison, dont deux mois ferme, et ordonné le remboursement de la somme réclamée, sous exécution provisoire et contrainte par corps maximale.