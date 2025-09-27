Thiès : Un homme arrêté pour chantage sexuel et fraude sur l’application Wave

Le Poste de Police de Nguinth, à Thiès, a procédé à l’interpellation d’un homme accusé de collecte et diffusion de contenus pornographiques, chantage, ainsi que d’accès et de retrait frauduleux d’argent via l’application de transfert d’argent Wave.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect s’est présenté de lui-même au poste, affirmant avoir filmé depuis son salon deux hommes en plein acte sexuel. Après les avoir sommés de quitter les lieux, une altercation aurait éclaté avant leur départ.

Les investigations ont toutefois révélé un scénario bien plus grave. Reconnaissant l’un des protagonistes, le mis en cause aurait contacté ses proches pour leur soutirer de l’argent, sous la menace de diffuser les images compromettantes. Il serait même passé à l’acte en partageant certaines vidéos. Les policiers ont également établi qu’il avait accédé de manière frauduleuse au compte Wave de la victime pour effectuer un retrait d’argent.

Le suspect a été déféré devant le parquet. L’enquête se poursuit pour déterminer d’éventuelles complicités et évaluer l’ampleur des préjudices subis par la victime.