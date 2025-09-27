Dieuppeul : Quatre individus arrêtés après un braquage nocturne à moto

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a mis la main, le 24 septembre 2025, sur quatre individus impliqués dans un braquage particulièrement violent. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violence, usage d’arme blanche et recours à un moyen de transport.

Selon la plainte de la victime, l’agression s’est produite vers 4 heures du matin, alors qu’elle se rendait à Diamaguène. Un groupe de huit hommes circulant à moto, armés de machettes, l’a menacée avant de s’emparer de sa moto de marque TVS, de son téléphone iPhone 12 Pro Max et d’une somme de 3 500 FCFA.

Le système de géolocalisation intégré à la moto a permis de la repérer dans le secteur de Castors. Alertée, la police a immédiatement dépêché une équipe sur place, procédant à l’arrestation d’un premier suspect. Ce dernier a reconnu sa participation et dénoncé ses complices.

Une perquisition a permis de retrouver la moto soigneusement dissimulée sous une bâche dans un hangar servant au stockage de fruits et légumes.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont également interpellé deux receleurs. Les quatre mis en cause sont placés en garde à vue, tandis que la traque des autres membres du gang se poursuit.