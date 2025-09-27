Tensions sociales : Sonko presse ses ministres

Selon le journal Enquête, repris par Seneweb, le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé une note ferme à l’ensemble de son gouvernement. Confronté à la menace d’une mobilisation syndicale dénonçant les lenteurs dans l’application des accords conclus, il a rappelé que le Pacte national de stabilité sociale, signé le 1er mai 2025, constitue la feuille de route à suivre grâce à un plan d’action triennal.

Le chef du gouvernement a exigé de chaque ministre qu’il identifie et intègre, en priorité, les activités relevant de son département dans les propositions budgétaires de la Loi de finances initiale (LFI) 2026.

Cette sortie intervient alors que les centrales syndicales, sous la houlette de Mody Guiro, ont annoncé une assemblée générale le 15 octobre prochain et menacent, en l’absence d’avancées concrètes, de recourir à des actions plus radicales telles que des préavis de grève, des sit-in ou encore des marches de protestation.