Pape Diop de Bokk Gis Gis en deuil…il a perdu son

Le chef de cabinet du président du Bokk Gis Gis, M Taya Samb, vient de tirer sa révérence, ce mercredi. Avec plus 37 ans de compagnonnage avec le président Pape Diop, Taya a toujours été là dans les moments de douleur comme de joie.

Un long compagnonnage

Monsieur Taya Samb a cheminé avec le président Pape Diop depuis toujours. Bien avant la mairie de Dakar, au Sénat, à l’Assemblée nationale mais aussi jusqu’à ce matin… Taya est toujours là.

Témoignage

« Il connait pas mal de dossiers relatifs à l’Etat. Son sens du patriotisme républicain l’empêchait de se prononcer sur certains sujets. Il aimait sa patrie et avait une grande estime pour le Président Pape Diop et ce dernier le lui rendait bien. Les deux hommes se connaissaient bien, et aujourd’hui Pape Diop sentira un grand vide autour de lui«, nous confie un membre du parti Bokk Guis-guis.

La levée du corps aura lieu, demain jeudi à Fass, près de chez Serigne Moustapha Sy Djamil et l’enterrement à dix (10) heures à Yoff.

Nous présentons, à cet effet, nos très sincères condoléances au Président Pape Diop, aux militants de son parti et à toute la famille éplorée.