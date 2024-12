Pape Malick Ndour donne son opinion sur le débat budgétaire à l’Assemblée

Mon opinion sur le débat budgétaire à l’assemblée nationale

1. L’honorable député Abdou Mbow a soulevé une question importante concernant les dépenses de personnel de la Présidence de la République. Il a raison de le faire, car la ligne budgétaire « dépenses de personnel » de la Présidence a augmenté de 3,5 milliards, comme le montre clairement la page 76 de la loi de finances initiale. La question est simple : Ousmane Sonko devrait nous expliquer ce qui a provoqué cette hausse. Est-ce le nombre de collaborateurs de Diomaye qui a augmenté, ou bien s’agit-il d’une augmentation des salaires pour ses chargés de mission, conseillers spéciaux ou ministres conseillers ?

2. Le débat autour de la LFR et de la DPG a révélé que des décrets d’avance ont été pris ces derniers mois. Il semble que des « victimes » aient été indemnisées depuis juillet, sans que ces dépenses aient été autorisées par une loi de finances. Un décret d’avance a probablement été pris, comme cela a été le cas pour les 20 milliards destinés au financement des élections législatives. Parlons des décrets d’avance.

L’article 23 de la loi 2020-07 portant LOLF autorise la prise de décrets d’avance, mais précise dans son dernier alinéa que les crédits ouverts doivent être ratifiés par l’Assemblée nationale lors de la loi de finances suivante. Cependant, dans la LFR 2024, l’article 51 indique que seuls les décrets d’avance du 31 juillet 2024 et ceux du 5 décembre 2024, d’un montant respectif de 848 070 280 FCFA, 50 000 000 FCFA et 25 000 000 FCFA, ont été ratifiés. Ces décrets ont financé quelles dépenses aussi urgentes ? Qu’en est-il des autres décrets, comme ceux utilisés pour financer les élections législatives, qui n’ont pas été soumis à l’Assemblée nationale ? Combien de décrets d’avance ont été d’ailleurs signés, pour quel montant et pour quelles dépenses aussi urgentes? Ce sont des questions qui doivent être éclaircies par les nouvelles autorités et la societe civile pro-transparence budgetaire est encore une fois de plus interpellée.

Vous nous avez demandé de relever le niveau du debat? Bonne fête.

Pape Malick Ndour