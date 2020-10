Pape Sarr bombarde Mamadou Dème…

Cher Monsieur Mamadou Dème

Vous vous doutez bien que je ne puisse pas vous confondre avec votre homonyme Mamadou Abdoulaye . J’ai d’ailleurs fait en sorte que ce soit très clair dans le texte de contribution. Je comprends aussi très bien que le pain et la biscotte soient faits de la même farine et que vous êtes très bien outillé pour vous exprimer sur des gymnastiques politiciennes comme vous savez si bien le faire. Vous excellez en effet dans les gesticulations et dans les agitations que vous mentionnez et avec lesquels vous avez surbrillé au point de recevoir cette sucette qui vous fait dire que vous êtes le représentant de la diaspora au HCCT. Le meilleur des jugements part de soi même n’est ce pas ?

Dr DEME nous nous connaissons et vous le savez que je ne souffle pas sur la poussière pour Deurkissal Sénégal et que je n’ai pas eu besoin de gants pour vous porter la réplique quand vous avez comme les autres porté plainte contre le Sénégal parce que les corps décédés de Covid-19 ne pouvaient pas rejoindre la terre des ancêtres. Vous ne vous êtes pas gêné pour faire de cette affaire votre dada médiatique en profitant ainsi de la douleur des familles endeuillées. Les gesticulations pour vous faire voir n’ont pas que le HCCT pour objectif et nous la savons. Votre ambition gourmande s’accommode bien de cette turpitude vous poussant à estimer que Deurkissal Sénégal mérite d’autres sucettes pour vos 2 pelés et trois tondus parisiens qui font le refrain de vos cris d’orfraie. Non je ne me suis pas trompé mais je comprends bien que Xibaaru confonde le pain dur et la biscotte. Mbourou foof ko farine

Pape SARR

Duc de Diapal