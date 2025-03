Pape Thiaw : « Nous pouvons faire mieux »

L’entraîneur de l’équipe nationale, Pape Thiaw, a assuré que les Lions pouvaient faire mieux malgré la victoire (2-0) face aux Éperviers du Togo mardi au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, en match comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique (groupe B).

”Au match précédent (contre le Soudan), on n’était pas efficaces. Mais aujourd’hui , nous avons trouvé de l’efficacité même si on pouvait faire mieux. Les joueurs, dans leur tête, c’étaient les trois points. Nous allons continuer notre chemin. On fera les comptes à la fin”, a-t-il dit en conférence de presse d’après match.

Pape Thiaw s’est félicité de la prestation de ses joueurs, en soulignant que ces derniers voulaient les trois points. ”Ils l’ont fait. Même si c’était difficile, face à une belle équipe du Togo qui nous a posé des problèmes. Sur les transitions, on leur a fait mal. On a gagné deux buts à zéro”, a analysé le technicien sénégalais.

Il a ajouté dans ses propos rapportés par APS : ”On méritait de gagner ce match. Il faut continuer, il nous reste des matchs. On fera les compte au mois d’octobre. Il y a des choses à améliorer. Notre match n’était pas parfait. Ensuite, il y a eu de bonnes choses. Il ne faut pas tout jeter dans la poubelle. Il y a des choses à corriger. La prochaine fois, on va essayer de les corriger. La prochaine fois, on va essayer de les corriger”.