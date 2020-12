Par devoir de vérité et de solidarité pour le DG Gallo Ba

Par devoir de vérité et de solidarité

Cette fois ci sans gant, sans oeillet, sans langue de bois, je me réserve le devoir de faire un témoignage sur la personne du DG Gallo Ba.

Son amour pour Mbacké, son vœu de promouvoir toutes les couches et particulièrement la jeunesse de Mbacké font de lui un homme social et sociable. Son engagement politique démontre à suffisance tout l’amour qu’il à pour Mbacké. Tout le monde est unanime que si c’était seulement pour la réussite personnelle, il a déjà semé les graines. Mais sa générosité, son engagement et son sens élevé d’entraide restent inéluctablement ses principes et ses valeurs.

Certes il a les moyens de se payer un week-end à Saly, aux îles du Saloum, au Cap Skiring encore moins aux îles Canaries, mais il a toujours cette envie de venir à Mbacké, partager les souffrances, les cérémonies de bonheur ou de malheur en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance.

Combien sont les familles qui ont changé positivement de visage grâce à Gallo Ba ?

Combien sont les jeunes qu’il a sorti des sentiers difficiles ?

Combien de fois il a partagé ses biens avec les populations ?

Combien de fois il a assisté des malades et des familles vulnérables ?

Autant d’actions qui méritent d’être souligné A son actif plusieurs jeunes ont vu leur situation sociale basculer dans le bon sens.

Plus de 315 recrus pour la fonction publique, plus de 400 contractuels au ministère de la santé, plus de 100 bourses d’études chaque année pour les étudiants de Mbacké, des frais inscriptions pédagogiques pour bcp d’élèves surtout ceux qui sont en classe d’examen, des appuis financiers pour les couches les plus vulnérables de notre département.

Si aujourd’hui tous les fils de Mbacké qui ont les ressources et les moyens faisaient comme lui, la prospérité allait se faire sentir à Mbacké.

Avec la Sogip sa, il est entré dans l’histoire du Sénégal au vu de ses réalisations.

Si j’ai un conseil d’ami d’enfance à te donner c’est tout simplement de te dire continue car tu es sur la bonne voie.

Le dicton dit que le bienfait n’est jamais perdu.

Cordialement