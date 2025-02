Parcelles : Un livreur tombe pour trafic de chanvre indien

Livreur de son état, P. A. Sall et son ami M. Sow menuisier ébéniste vont devoir chercher des arguments solides pour convaincre le juge de leur innocence. Arrêtés pour détention et trafic de chanvre indien en association, les mis en cause ont eu la malchance de tomber sur une patrouille des hommes du Commissaire Abdou Sarr. Ces derniers ont trouvé par devers P. A. Sall et son ami Sow six cornets de chanvre indien. Ils sont conduits à la police des Parcelles assainies et placés en garde en attendant d’être déféré au parquet.