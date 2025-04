Pastef aspire «Diomaye Président»…une coalition condamnée à disparaître

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut être au contrôle de tout. Le parti de Ousmane Sonko est en train de faire de l’ombre à la coalition «Diomaye Président». Après avoir participé activement à l’élection du cinquième président de la République, il est devenu indésirable chez certains patriotes. Qui pensent que cette coalition n’a plus sa raison d’être.

Réunie en conférence de presse ce samedi, la Coalition « Diomaye Président » sort de son silence. Aïda Mbodj et ses camarades ont adopté une résolution saluant les « progrès structurels » réalisés au cours de la première année de mandat du président Bassirou Diomaye Faye, sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko. La Conférence des leaders a dressé un bilan « largement positif », mettant en avant les avancées notables en matière de lutte contre la corruption, de relance économique et de consolidation de l’État de droit. La Coalition a tenu à souligner que ces résultats sont le fruit d’une mobilisation collective de l’ensemble des forces vives de la Nation.

Elle a particulièrement mis en exergue les performances du Pool Judiciaire Financier, avec 292 dossiers traités, 262 interpellations réalisées, et près de 15 milliards de FCFA récupérés au profit du Trésor public. De même, elle a salué la réussite de la 4ᵉ Conférence sociale sur l’emploi organisée au CICAD, qui, selon elle, marque « un tournant décisif pour l’insertion socio-économique de la jeunesse sénégalaise ».Réaffirmant son attachement aux principes de transparence et de redevabilité, la Coalition a rappelé l’impératif du respect strict des recommandations de la Cour des comptes, tout en s’opposant catégoriquement à toute amnistie couvrant les actes de torture ou les atteintes à l’intégrité physique.

Elle a lancé un appel solennel à l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux pour un sursaut patriotique fondé sur l’éthique et l’exigence. Elle invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à renforcer la dynamique populaire à travers des campagnes d’explication, l’animation de débats publics et la mise en place de plateformes citoyennes de suivi. La résolution exprime un soutien « indéfectible » au tandem Diomaye–Sonko, tout en condamnant « fermement » toute tentative de désinformation ou d’obstruction politique.

Mais cette coalition n’est plus la bienvenue dans le Pastef. Beaucoup de Patriotes pensent qu’elle doit être dissoute. «J’ai du mal à comprendre l’utilité de la Coalition Diomaye Président à partir du moment où le PR Diomaye n’est plus dirigeant d’un parti, mais plutôt du pays tout entier. Je suis très sceptique sur sa dynamique», a écrit un internaute sur sa page Facebook. Dans les commentaires, nombreux sont les partisans de Ousmane Sonko qui pensent comme lui.

Pour ces personnes, la «Coalition Diomaye» n’a plus sa raison d’être car elle a rempli sa mission depuis l’élection du président Bassirou Diomaye Faye. D’autres pensent que beaucoup se sont accrochés à cette coalition car ils savaient que Pastef allait gagner ses élections. Ces personnes sont qualifiées d’opportunistes. D’ailleurs l’une d’elle, ancienne membre d’un parti politique au pouvoir, a bien été savonnée sur les réseaux sociaux. D’autres accusent la coordonnatrice de vouloir faciliter la transhumance à certaines personnes.

«La coalition Diomaye Président a atteint les limites de sa mission. Il faut la dissoudre et créer une grande mouvance présidentielle, intégrant ainsi l’ensemble des alliés, afin de redéfinir de nouvelles perspectives et de porter le projet…», lit-on dans un post largement partagé sur Facebook. Un post qui résume la situation actuelle de cette coalition. Si Aïda Mbodj veut conserver «sa» coalition, elle sera obligée de se ranger derrière le Pastef.

Les partisans de Ousmane Sonko veulent avoir le contrôle sur tout. Pastef ne veut pas de concurrents. Tout ce qui importe les pastéfiens c’est d’être à la tête de toute la République. Ce, peut-être, pour préparer l’après Diomaye…en 2029. Mais ils doivent prendre exemple sur Macky Sall. Avec Benno Bokk Yakaar, il avait une puissante force politique. Voilà en quoi «Diomaye Président» doit être convertie.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn