Pastef au pouvoir…Ces revirements qui font polémique chez les sénégalais

Avec l’arrivée du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), les attentes sont nombreuses. Beaucoup de sénégalais attendaient un changement à tous les niveaux. Mais depuis que les «Patriotes» sont aux commandes, les sénégalais assistent à des revirements qui font polémique. Il est urgent pour le parti de Ousmane Sonko d’eviter les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs.

Lors de l’émission « Champ contre champ » de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), Khadim Bamba Fall, coordonnateur national des Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS), a clairement exprimé son opposition à la suppression des articles 80 et 254 du Code pénal sénégalais. Selon lui, ces dispositions ne sont pas de simples textes de loi, mais de véritables « garde-fous pour la République », essentiels à la préservation de la stabilité institutionnelle du pays.

Il a souligné que les propos injurieux qui ont récemment fait débat ne visaient pas spécifiquement la personne du président Bassirou Diomaye Faye, mais bien l’institution qu’il incarne. Cette distinction est, à ses yeux, fondamentale. Pour M. Fall, « les insultes ne peuvent pas développer le pays », et il a appelé à ce que l’attention se porte plutôt sur les « débats d’idées », jugés plus constructifs pour l’avancement du Sénégal.

L’article 80 du Code pénal, souvent critiqué pour sa large interprétation, vise à réprimer les actes susceptibles de compromettre la sécurité publique ou de troubler gravement l’ordre politique. Il est régulièrement au centre des discussions sur les limites de l’action de l’État face aux mouvements sociaux ou aux expressions d’opposition. «Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque, par actes ou par propos, aura exercé une atteinte ou tenté de porter atteinte à la sûreté de l’État», stipule ledit article.

Quant à l’article 254, il sanctionne l’offense publique à la personne du président de la République. Ce texte alimente un débat récurrent et passionné sur la liberté d’expression et la protection des hautes fonctions de l’État. Ces deux articles sont des points névralgiques dans le paysage juridique et politique sénégalais. Cette prise de position de Khadim Bamba Fall est d’autant plus notable qu’elle semble marquer une divergence avec les revendications passées du Pastef, le parti dont sont issus le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Historiquement, le Pastef et ses leaders ont souvent critiqué l’application de ces articles du Code pénal.

En effet, sous l’administration précédente, ces dispositions étaient fréquemment perçues par l’opposition, dont le Pastef, comme des instruments de répression politique et des entraves manifestes à la liberté d’expression et d’opinion. De nombreux militants et cadres du parti avaient eux-mêmes été poursuivis ou emprisonnés en vertu de ces articles, notamment pour « offense au chef de l’État » ou « trouble à l’ordre public ».

Le Pastef avait alors régulièrement plaidé en faveur de la réforme, voire de l’abrogation, de ces articles, arguant qu’ils permettaient des interprétations arbitraires et portaient atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution. Cette rhétorique était un pilier de leur discours d’opposition et de leur programme de réformes institutionnelles. D’ailleurs, beaucoup de patriotes ont battu campagne contre ces loi jugées «liberticides».

La défense actuelle de Khadim Bamba Fall concernant le maintien de ces « garde-fous », tout en reconnaissant les défis de la liberté d’expression, pourrait ainsi refléter un changement de perspective lié à l’accès au pouvoir. Une fois aux commandes de l’État, les préoccupations en matière de stabilité institutionnelle et de protection des symboles de la République prennent souvent une nouvelle dimension pour les acteurs politiques. Le Pastef doit faire pour éviter les mêmes erreurs qui ont perdu l’Alliance Pour la République (APR). Les sénégalais ne veulent plus revivre l’épisode passé.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn