Pastef et les religieux…une relation compliquée qui tient sur le bout du fil

Des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont toujours voulu se démarquer des autres partis. Pour ces personnes, leur ascension devait se faire sans les religieux, souvent accusés d’être du côté de l’ancien régime. Arrivé au pouvoir, le parti de Ousmane Sonko entretient toujours cette relation conflictuelle avec ces religieux. Une nouvelle polémique a démontré que cette relation tient sur le bout de fil. De quoi pousser les nouvelles à chercher le juste milieu pour éviter une rupture.

Les récents propos tenus par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, lors de la cérémonie officielle du Gamou de Fass-Diacksao, ont ravivé les tensions entre le parti au pouvoir et les religieux. Ce membre de Pastef avait tenu des propos qui n’ont pas ravi les salafistes. «Comment une personnalité de cette trempe (Ousmane Sonko) pourrait-elle se convertir en salafiste ? Comment le Premier ministre, un petit-fils de Mame Rawane Ngom et un descendant direct d’El Hadj Ahmadou Ndiéguène, pourrait-il se permettre de devenir salafiste ? Un salafiste ne saurait être issu de cette famille religieuse (…). Aucun patriote n’est salafiste », avait-il déclaré.

Des mots qui n’ont pas plu à cette communauté religieuse. Alioune Badara Mbengue, professeur de lettres, imam à la mosquée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et auteur du livre Salafisme et Convictions, a été l’un des premiers à répondre avec véhémence. Dans une publication intitulée RESPECT AUX SALAFISTES, il a dénoncé ce qu’il considère comme une instrumentalisation politique des divergences religieuses. Il a rappelé que les salafistes, loin d’être des ennemis de la nation, sont des citoyens engagés, respectueux des lois et soucieux du bien commun.

« Monsieur le Ministre ignore peut-être que des salafistes ont soutenu son candidat et ont voté pour lui. Non pas parce qu’il est salafiste ou non, ou parce qu’il entend « salafiser » les Sénégalais, loin s’en faut, c’est tout simplement parce qu’ils ont découvert qu’ils se retrouvent dans pas mal de qualités incarnées par PASTEF et ses leaders, telles que : le patriotisme, le don de soi, la responsabilité, l’équité, l’insubordination aux lobbies et systèmes mafieux… », a-t-il écrit. Avant de souligner que ces propos rappellent les pratiques de l’ancien régime, accusé d’avoir souvent instrumentalisé les différences religieuses pour diviser les communautés.

De quoi pousser le ministre à recadrer sa pensée. Mais entre Pastef et les religieux, il y a toujours quelque part où le bas blesse. Avant son éjection de la présidence, Cheikh Oumar Diagne avait réussi à mettre la communauté Mouride dans tous ses états. Le désormais ancien directeur des moyens généraux avait tenu des propos jugés blasphématoires. Une marche avait été organisée, une plainte annoncée contre lui. Mais il a franchi le rubicon sur la question des tirailleurs. Ce qui va précipiter sa déchéance.

L’actuel Premier ministre a aussi mis certains hommes d’église en colère sur la question du voile. « Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En Europe, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style, mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile », avait-il déclaré, promettant des mesures strictes contre les établissements qui enfreindraient cette directive.

Des propos qui ont conduit L’Abbé André Latyr Ndiaye a lui servir une réponse qui a mis beaucoup de patriotes dans tous leurs états. Ancien défenseur de Sonko, il lui a servi une lettre ouverte en défendant la position des écoles privées catholiques, tout en rappelant leur engagement envers le respect et la paix. « L’école catholique, imprégnée de ces valeurs, n’a aucune raison de craindre le voile, un symbole religieux également ancré dans l’histoire chrétienne », avait-il écrit, citant les écrits de saint Paul aux Corinthiens.

Ces tensions en disent long sur les relations entre le Pastef et les religieux. Des frictions qui ne datent pas d’aujourd’hui. Lorsqu’il était dans l’opposition, le Pastef ne ratait pas les Khalifes accusés d’être du côté de Macky Sall. Certains patriotes allaient même jusqu’à injurier ces religieux. On se rappelle qu’à l’époque, le patriote en chef s’était démarqué des insulteurs. Malheureusement cela n’aura pas arrêté certaines personnes qui n’avaient que leur bouche pour insulter.

«Celui qui insulte un guide religieux n’est ni avec Ousmane Sonko ni avec Pastef», avait-il déclaré, en 2020, à Touba. Avant d’ajouter : «Quiconque s’attaque à un chef religieux, s’attaque à moi. Le problème est qu’avec les réseaux sociaux quelqu’un se réveille le matin, prend son café, met l’effigie d’un homme politique et attaque un guide religieux. Alors que cet homme politique n’est même pas au courant de ce qu’il fait».

Au Pastef, on devrait commencer à changer de comportement vis-à-vis de ces communautés. Ils constituent des alliés stratégiques pour la bonne gouvernance. Sur le plan politique, ils sont une base électorale non négligeable. Le président Bassirou Diomaye Faye leur a indiqué la bonne voie. Après son élection, le chef de l’Etat a fait le tour de tous les foyers religieux. Voilà la bonne formule à adopter !

