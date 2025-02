Les «recalés» se révoltent contre Pastef…le chef de l’opposition dort toujours

C’est la révolte contre le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ! L’opposition s’organise pour marquer un gros coup. Les adversaires du passé sont devenus les amis d’aujourd’hui pour contrer le régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Mais à l’heure du «Gatsa Gatsa» politique, une personne importante dort toujours. Il s’agit de l’homme qui devrait être au-devant de ce combat.

Face à un Pastef qui gouverne en roue libre, l’opposition sénégalaise franchit une nouvelle étape dans sa mobilisation contre les politiques du gouvernement en annonçant, ce dimanche 9 février 2025, la création du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR). Cette coalition, qui réunit plusieurs formations politiques, entend peser de tout son poids dans le débat national et organiser une riposte coordonnée aux décisions du régime en place dirigé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Parmi les membres fondateurs du FDR figurent des partis influents de l’opposition sénégalaise, tels que Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, l’Alliance pour la République et la Citoyenneté (ARC) d’Anta Babacar Ngom ou l’Alliance Pour la République (APR) de Macky Sall. À leurs côtés, une dizaine d’autres formations politiques ont rejoint cette initiative, illustrant la volonté de fédérer diverses sensibilités autour d’une cause commune : la défense des principes démocratiques et républicains.

Dans leur déclaration officielle, les membres du FDR dénoncent une « menace grave sur les valeurs fondamentales de la République » et appellent à la mobilisation des forces vives de la nation. Leur objectif est clair : organiser la résistance face aux politiques du régime dirigé par Pastef. Le FDR entend s’impliquer activement dans la défense des libertés démocratiques, qu’il considère aujourd’hui menacées par le pouvoir en place. Il souhaite également jouer un rôle clé dans la gestion du processus électoral, en veillant à ce que les scrutins à venir se déroulent de manière transparente et équitable. Ces opposants ont un point commun : ils ont été battus par Pastef à la présidentielle et aux législatives. Ce sont donc des perdants qui veulent prendre leur revanche.

Ainsi, l’opposition tente de renaître de ses cendres. Sous la houlette de Khalifa Sall, elle tente de freiner l’avancée du Pastef. Avec la frustration chez les sénégalais, les opposants auront des alliés de taille pour causer des problèmes au régime en place. Car depuis plus de neuf (9) mois, le régime en place peine à satisfaire les besoins les plus élémentaires des sénégalais. Ce qui n’est pas du goût des 54% qui ont voté pour en finir avec le régime de Macky Sall. Mais aussi faire en sorte d’amener le «PROJET» du Pastef au pouvoir. Malheureusement, pour l’opposition, il y’a quelque part où ça bloque.

Le chef de l’opposition n’est toujours pas dans l’optique de s’opposer au régime en place. Arrivé deuxième à l’élection présidentielle, Amadou Bâ se perd dans ses calculs politiques. Aphone depuis le verdict des élections législatives, le leader de la Nouvelle responsabilité a récemment rompu le silence pour tendre la main à toutes les composantes de l’opposition. «Nous tendons une main ferme et déterminée à toutes les forces de l’opposition : l’heure n’est pas aux divisions, mais à l’unité. Face aux défis qui assombrissent l’horizon, une opposition rassemblée est le seul rempart contre les dérives et les injustices», avait déclaré Amadou Ba, qui annonçait une tournée nationale.

Mais depuis lors, il est toujours dans son petit coin. Même quand les membres du FDR posent des actes, le chef de l’opposition est sous silence. Un silence qui commence à faire grand bruit. Et sa position dans la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom ne lui facilite pas les choses. Chez ses camarades de l’opposition, on ne sait pas de quel côté se situe le prédécesseur de Ousmane Sonko à la Primature. Une très mauvaise publicité pour un homme qui ambitionne d’être Président de la République.

L’opposition joue ses dernières cartes. La bande à Khalifa Sall joue sa survie. Le Pastef veut les envoyer au chômage. Alors, ils n’ont pas droit à faire de grosses erreurs. Ils doivent mutualiser leurs efforts face à leur adversaire commun. Reste maintenant à voir si le chef de l’opposition va retrouver ses camarades de lutte ou va-t-il continuer à jouer le timide face à des patriotes très excités ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn